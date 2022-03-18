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Giriş Tarihi: 18.3.2022 12:26

Mbaye Diagne hakkında bomba iddia! "Bize verin, aramızdaki buzlar erisin"

Mbaye Diagne hakkında bomba iddia! Bize verin, aramızdaki buzlar erisin

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'ın kendilerine Mbaye Diagne'yi önerdiğini söyledi. Kıran, Galatasaraylı bir yöneticiden telefonda “Mbaye Diagne'yi size verelim. Hem biz yer açalım, hem de aramızdaki buz erisin” teklifi aldıklarını ifade etti.

Galatasaray'ın bu sezon sözleşmesini feshettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferi öncesi bir Galatasaraylı yöneticinin kendilerini aradığını ve Mbaye Diagne'yi teklif ettiğini ifade etti.

GALATASARAY'DAN RİZESPOR'A: MBAYE DIAGNE'Yİ SİZE VERELİM, BUZLARI ERİTELİM

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferine yer açmak için Mbaye Diagne'yi Çaykur Rizespor'a önerdiğini söyleyen Tahir Kıran, "O gün de Galatasaray'dan bir yönetici, benim yöneticimi arıyor. Diyor ki; 'Buzları eritelim, Diagne'yi size verelim. Hem biz yer açalım hem de aramızdaki buz erisin. Biz yarın gidip Gedson Fernandes'i alacağız.' Biz adamı bitirmişiz, sabah uçak kalkıyor, Barcelona'ya gidiyor. Çok komikti" açıklamalarını yaptı.

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Mbaye Diagne hakkında bomba iddia! "Bize verin, aramızdaki buzlar erisin"
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