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Giriş Tarihi: 18.3.2022 09:57 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:08

Son dakika: Galatasaray Avrupa'ya dev rakamla veda etti! İşte kazanılan para...

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Son dakika: Galatasaray Avrupa’ya dev rakamla veda etti! İşte kazanılan para...

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Avrupa’ya nokta koyan sarı kırmızılılar, başarı bonusu ve yayın gelirleri ile birlikte dev rakamı kasasına koydu. İşte kasaya giren para ve tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Avrupa'ya nokta koyan sarı kırmızılılar, başarı bonusu ve yayın gelirleri ile birlikte dev rakamı kasasına koydu.

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan sarı-kırmızılılar, toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin Euro alırken, Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin Euro elde etti.

6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin Euro, 3 beraberlik için de toplam 630 bin Euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon Euro, son 16'ya kalarak da 1.2 milyon Euro aldı.

Katsayıdan kasasını 3.1 milyon Euro ile dolduran sarı-kırmızılılar, yayın havuzundan da ortalama 5 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

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Son dakika: Galatasaray Avrupa'ya dev rakamla veda etti! İşte kazanılan para...
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