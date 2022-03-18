Son dakika: Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galibiyet peşinde! Çaykur Rizespor maçının 11’leri belli oldu...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz ve Uğurcan Çakır takımda yer alamadı.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.