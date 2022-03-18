Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galibiyet peşinde! Çaykur Rizespor maçının 11'leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.3.2022 18:55 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:12

Son dakika: Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galibiyet peşinde! Çaykur Rizespor maçının 11'leri belli oldu...

Son dakika: Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galibiyet peşinde! Çaykur Rizespor maçının 11’leri belli oldu...

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz ve Uğurcan Çakır takımda yer alamadı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.

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Son dakika: Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galibiyet peşinde! Çaykur Rizespor maçının 11'leri belli oldu...
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