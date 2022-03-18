Stefan Kuntz, Portekiz maçı aday kadrosu tercihlerini anlattı! "Mesaj vermelerine gerek yok..."

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası yolunda Avrupa'nın güçlü takımlarından birisi olan Portekiz ile play-off maçına çıkacak. Milliler, Portekiz karşısında galip gelmesi halinde bir diğer zorlu ekip İtalya ile karşılaşacak.
24 Mart'ta oynanacak Portekiz mücadelesi öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroyu belirledi.
Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok, ilk kez milli takıma davet edilirken kadroda birçok sürpriz yer aldı. Deneyimli çalıştırıcı Kuntz, aday kadroyu belirlerken yaptığı tercihlerin sebeplerini TRT Spor'da anlattı.
FERDİ VE EREN ELMALI'NIN KADRODA OLMAMASI
Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:
"Enes Ünal hakkında herhalde fazla tartışmaya gerek yok. LaLiga gol krallığında üst sıralarda bulunan bir isim. Deniz Undav ile Umut Bozok konusu bizi biraz zorladı. Seçimimiz, Umut'tan yana oldu. İkisi de golcü oyuncular."
"Kararımızı etkileyen şeylerden biri de Umut'un burada oynuyor olması oldu. Deniz'e kapı kapalı demek istemiyorum. Belki ilerleyen maçlarda aramızda olur."
"Yusuf, iyi durumda. Deneyimli bir oyuncumuz, Portekiz maçında aramızda olmasını istedik. Bir noktada bir oyuncumuz bizimle olmazsa; bu, oyuncumuzun tekrar bizimle olmayacağı anlamına gelmiyor. Yusuf, bunun bir örneği."
"Ferdi ve Eren Elmalı gibi isimlerin olmaması taktiksel opsiyonlarımızı sınırladı. Başarı için maç planı lazım, bizde bu mevcut. Başarı için takım ruhu gerekiyor, kazanma azmi olması gerekiyor. Ben bunların takımımda olduğunu ve sahada göstereceklerini düşünüyorum"
"SOSYAL MEDYADA MESAJ VERMELERİNE GEREK YOK"
"Kağıt üstündeki gerçekler var. FIFA sıralaması, Portekizli oyuncuların hangi kulüplerde oynadıkları gibi. Bunlar gerçekler ama maçlar sahada oynanıyor. Oyuncularımın ellerinden geleni yapacaklarından eminim. Bütün gücümüzü sahada göstereceğiz."
"Odağımız sadece 4 büyük kulüp değil, tüm kulüplerimize bakıyoruz. Böyle devam etsinler, hiç bozmasınlar. Performanslarını sahada göstersinler, sosyal medyada mesaj vermelerine gerek yok. Her oyuncuyu takipteyiz ve hepsini izliyoruz."