Stefan Kuntz, Portekiz maçı aday kadrosu tercihlerini anlattı! "Mesaj vermelerine gerek yok..."

"Ferdi ve Eren Elmalı gibi isimlerin olmaması taktiksel opsiyonlarımızı sınırladı. Başarı için maç planı lazım, bizde bu mevcut. Başarı için takım ruhu gerekiyor, kazanma azmi olması gerekiyor. Ben bunların takımımda olduğunu ve sahada göstereceklerini düşünüyorum"