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Giriş Tarihi: 18.3.2022 13:46 Son Güncelleme: 18.3.2022 14:02

Trabzonspor’da şampiyonluk meşalesi yakıldı! Eşi benzeri görülmemiş kutlama...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da şampiyonluk meşalesi yakıldı! Eşi benzeri görülmemiş kutlama...

Spor Toto Süper Lig’in zirvesinde bulunan Trabzonspor, şampiyonluk hazırlıklarına şimdiden başladı. Bordo mavili yöneticilerden oluşan bir ekip, sanatçıların yanı sıra belgeseller ile çeşitli şehirlerde kutlamalar için kolları sıvadı. Şampiyonluk garantilendiği anda düğmeye basılacak. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor koşar adım gittiği şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek için artık haftaları sayarken, bordo-mavili yönetim de zafer kutlamaları için hazırlıklara start verdi.

Henüz resmen açıklanmasa da camianın hasret kaldığı şampiyonluk kutlamalarının eşi benzeri olmayacağının da altı çizildi. Bu şölen için de yönetim kurulu arasında özel bir ekip oluşturuldu ve hummalı bir çalışma başladı.

BELGESEL HAZIRLANACAK
Bu organizasyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası sanatçılarla iletişime geçildiği, belgesel hazırlığı yapıldığı, farklı şehirlerde de kutlamalar için kolların sıvandığı belirtildi.

Bordomavili yönetimin de şampiyonluğun matematiksel olarak ilan edilmesiyle birlikte törenler için start vereceği ve hiçbir masraftan kaçınmayacağı da gelen bilgiler arasında.

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Trabzonspor’da şampiyonluk meşalesi yakıldı! Eşi benzeri görülmemiş kutlama...
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