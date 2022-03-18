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Giriş Tarihi: 18.3.2022 17:38

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kurada en dikkat çekici eşleşme Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında gerçekleşti. Turnuvada aynı grupta yer alan bu iki takım arasında ekim ayında oynanan maçı Bodo/Glimt 6-1 kazanmış ve Mourinho kariyerinin en ağır yenilgisiyle sahadan ayrılmıştı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

Kupanın finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final:

Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)﻿﻿

Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)

Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Yarı final:

Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)﻿﻿

Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya) / Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
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