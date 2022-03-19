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Giriş Tarihi: 19.3.2022

3. penaltı öncesi faul beklediler

3. penaltı öncesi faul beklediler
Maça penaltı kararları damga vurdu… 59'da Nwakaeme, ceza sahası içinde topu ıska geçip Holmen'in ayağına vurunca penaltı kararı çıktı. 64'te bu kez ceza sahası içinde Denswil'in eline çarpan topta hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısı ile pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi. Maçın uzatma bölümünde ise Erce Kardeşler, Pohjanpalo'yu düşürürken, üçüncü kez penaltı kararı çıktı. Bordo-mavililer ise pozisyon öncesinde orta sahada Yusuf Erdoğan'a rakibin kambura yatması nedeniyle faul kararı verilmesi yönünde itiraz etti. Sosyal medyada bu pozisyon, tepki çekti ve penaltı yerine Trabzonspor lehine faul verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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3. penaltı öncesi faul beklediler
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