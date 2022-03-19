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Giriş Tarihi: 19.3.2022

50 milyon Euro’luk operasyon

MEHMET ÖZCAN
50 milyon Euro’luk operasyon

Sezon başında 25 milyon Euro maliyet ile kurulan kadrodaki isimler Avrupa ekiplerinin radarında. Kerem için Lyon sıraya girerken, Marcao’yu isteyen İtalyanlar temasta. İki oyuncudan toplam 50 milyon Euro (818 milyon TL) bekleniyor

Avrupa Ligi'nde unutulmaz bir sezon yaşayan Galatasaray, 16 milyon Euro'ya yakın gelir elde ederken takımın yıldızları da sergiledikleri performansla değerlerini katladı. Son olarak Milan, Barcelona rövanşına Victor Nelsson'u izlemeye geldi ve İtalyan scoutlar, Danimarkalı stopere geçer not verdi. Sezon başında 25 milyon Euro'ya takımı kuran yönetim, sezon sonunda bu paranın iki katını geri alma planlarını yapıyor. Marcao-Kerem Aktürkoğlu ikilisine toplam 50 milyon Euro değer biçen Galatasaray cephesi, iki yıldızdan da rekor bonservis bekliyor. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos da Marcao ve Kerem'in olası satışında bağlantılarını kullanacak. Kerem'e, Lyon'un resmi teklif yapması kesinleşti. İtalyan kulüpleri de Marcao için kapıyı çalacak.

MARCAO
Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın ilk 11'ine seçildi.

NELSSON
İtalyan ekibi Milan'ın scoutları, Barça karşısında Nelsson'u izledi ve olumlu rapor verdi.

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50 milyon Euro’luk operasyon
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