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Giriş Tarihi: 19.3.2022

A Milli Takım’da 3 yeni isim

A Milli Takım’da 3 yeni isim

Portekiz maçı kadrosu açıklanırken Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk kez davet aldı

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un çağırdığı 27 isim arasında ilk kez davet alan 3 futbolcu var: Umut Bozok (Kasımpaşa), Yunus Akgün (Adana Demirspor) ve Doğukan Sinik (F-TAV Antalyaspor). Kadroda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3'er, Beşiktaş'tan ise 1 futbolcu bulunuyor.
Ay-Yıldızlılar, 24 Mart'ta Portekiz ile deplasmanda tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya- Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bunu kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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A Milli Takım’da 3 yeni isim
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