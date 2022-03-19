A Milli Takım’da 3 yeni isim

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un çağırdığı 27 isim arasında ilk kez davet alan 3 futbolcu var: Umut Bozok (Kasımpaşa), Yunus Akgün (Adana Demirspor) ve Doğukan Sinik (F-TAV Antalyaspor). Kadroda Galatasaray,Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan3'er, Beşiktaş'tan ise 1 futbolcubulunuyor.
Ay-Yıldızlılar, 24 Mart'ta Portekizile deplasmanda tek maçüzerinden oynanacak yarı finalmücadelesini kazandığı takdirde,29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesiningalibiyle final maçında,bunu kaybetmesi halinde iseİtalya-Kuzey Makedonya müsabakasınınmağlubu ile özel maçtakarşı karşıya gelecek.