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Giriş Tarihi: 19.3.2022 17:57 Son Güncelleme: 19.3.2022 18:01

Başakşehir yine kazanamadı! Adana Demirspor kötü gidişe son verdi...

Başakşehir yine kazanamadı! Adana Demirspor kötü gidişe son verdi...

Süper Lig'in 30. haftasında bu sezon üst sıraları zorlayan iki takım Adana Demirspor ve Başakşehir, karşı karşıya geldi. Sahasında İstanbul ekibi Başakşehir'i ağırlayan Adana Demirspor, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de son 4 haftayı 3 puan alamadan kapatan Başakşehir, kötü gidişini sürdürdü. Adana Demirspor ise 3 hafta aranın ardından 3 puana kavuştu.

Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. 30. hafta maçlarının oynandığı haftada, üst sıraları zorlayan iki takım karşı karşıya geldi. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Başakşehir'i Tayyip Talha ve Bjarnason'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Başakşehir'in tek golü, Aleksic'ten geldi.

Bu sonuçla Başakşehir, Süper Lig'de son 4 haftayı galibiyet alamadan tamamladı. Son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Emre Belözoğlu'nun takımında kötü gidiş Adana Demirspor deplasmanında da devam etti.

Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ise 3 hafta aranın ardından kazanarak kötü gidişe son vermeyi başardı. Adana Demirspor, puanını 48'e yükselterek 47 puanlı Başakşehir'in üzerine çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Vargas'ın ceza sahası çizgisinde kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

30. dakikada kaleci Muric, savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'ten önce kalesini terk ederek ceza sahası dışında müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Muric topa hakim oldu.

38. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzanarak çıkardı. Ceza sahasına dönen topa Tayyip Talha Sanuç'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

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Başakşehir yine kazanamadı! Adana Demirspor kötü gidişe son verdi...
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