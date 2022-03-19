Başakşehir yine kazanamadı! Adana Demirspor kötü gidişe son verdi...

Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. 30. hafta maçlarının oynandığı haftada, üst sıraları zorlayan iki takım karşı karşıya geldi. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Başakşehir'i Tayyip Talha ve Bjarnason'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Başakşehir'in tek golü, Aleksic'ten geldi.