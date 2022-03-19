Bedeli ağır oldu

UEFA ülkeler sıralamasında ilk kez 18’in dışında kalan Türkiye’nin (27.100 puanla 19.) 2023-24 sezonunda Avrupa’daki temsilcisi 5’ten 4’e indi. UEFA Avrupa Ligi’nde takımımız olmayacak
Avrupa'da yaşadığımız hüsranın faturası ağır oldu. Galatasaray'ın da Barcelona'ya elenerek Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasında sezonu ilk 15'te bitirme şansımız kalmadı. Türkiye şu anda 27.100 puanla 19. sırada yer alırken, 2023-24 sezonundan itibaren artık Avrupa'da 5 takımla değil 4 ekiple mücadele edeceğiz. Lig şampiyonumuzŞampiyonlar Ligi 1. ön elemesine,diğer 3 katılımcı ise KonferansLigi'ne gidecek. İki numaralı organizasyonolan Avrupa Ligi'nde ise2023-24'ten itibaren yokuz.
TAM 31 SENE GERİYE GİTTİK
Bu performansla birlikte Türk kulüpleri, Avrupa'da son 31 yılın en kötü dönemine girdi. Son olarak1990-91 sezonunun sonunda 11.665puanla 23. sırada yer alan Türkiye,o tarihten bu yana 18. sıranın altındahiç kalmamıştı. Bu arada bir takımı (Bodo/Glimt) Konferans Ligi'nde yer alan 20. sıradaki Norveç (26.750) ülkemizi geçme ihtimaline sahip.
2022-2023 SEZONUNDA AVRUPA'YA KATILIM (13. SIRADAYDIK)
Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu.
Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.
Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.
Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.
Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu
(NOT: Bu katılım şartları; 2022-23 sezonu için 2020-21 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'na göre uygulanacak ve 5 takımla temsil edileceğiz.)
2023-2024 AVRUPA'YA KATILIM
Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu.
Lig ikincimiz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.
Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.
Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.