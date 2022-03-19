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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Devler Ligi’nde kuralar çekildi

Devler Ligi’nde kuralar çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Devler Ligi son 8 müsabakaları 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı finaller ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Finale 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

ÇEYREK FİNAL
Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

YARI FİNAL
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

UEFA AVRUPA LİGİ

ÇEYREK FİNAL
Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)
West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa)
Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

YARI FİNAL
Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) / Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) / Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

KONFERANS LİGİ

ÇEYREK FİNAL
Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)
Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)
Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda)

YARI FİNAL
Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya) / Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

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Devler Ligi’nde kuralar çekildi
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