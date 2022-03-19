Devler Ligi’nde kuralar çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Devler Ligi son 8 müsabakaları 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.Yarı finaller ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerindeoynanacak. Finale 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
YARI FİNAL
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
UEFA AVRUPA LİGİ
ÇEYREK FİNAL
Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)
West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa)
Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
YARI FİNAL
Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) / Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) / Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)