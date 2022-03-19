Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Erzurum’da böyle çok kar gördüm’
Giriş Tarihi: 19.3.2022

Erzurum’da böyle çok kar gördüm’

‘Erzurum’da böyle çok kar gördüm’

Yoğun yağış nedeniyle maç öncesi saha beyaza büründü. Hakem Bayarslan, “Ben Erzurum’da böyle çok kar gördüm. Karşılaşmayı iyi bir temizlikle oynatabiliriz” dedi. Mücadele 15 dakika rötarlı başladı

Karadeniz'de günlerdir etkili olan kar yağışının karşılaşmayı etkilememesi için stadyumun çimleri kesilip, önlem amacıyla zeminin üzerine branda serilmişti. Öğle saatlerinde branda kaldırılırken 17.00'de yağışın artması nedeniyle saha kar tabakasıyla kaplandı. Erzurumlu olan hakem Volkan Bayarslan ise sahaya çıkıp durumu kontrol ederken yanındakilerine "Ben Erzurum'da böyle çok kar gördüm. Yumuşak bir kar. İyi temizleme ile maçı oynatabiliriz" dedi. Temizleme çalışmalarına taraftarlar da katıldı. Mücadele 15 dakika geç başladı. Kar yağışı etkisini maç boyunca sürdürdü. Hakem çizgilerin belirlenmesi için 3 kez mola verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu: “Birlikten Berekete” projesi yaşama geçiyor
İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
CHP hizmette sınır tanımıyor!
Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İcabında savaşa girersin
Son dakika haberleri: Karlar altında müthiş maç! Çaykur Rizespor, lider Trabzonspor’u devirdi…
Muhalefeti şoke eden madde
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Erzurum’da böyle çok kar gördüm’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA