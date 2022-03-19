Yoğun yağış nedeniyle maç öncesi saha beyaza büründü. Hakem Bayarslan, “Ben Erzurum’da böyle çok kar gördüm. Karşılaşmayı iyi bir temizlikle oynatabiliriz” dedi. Mücadele 15 dakika rötarlı başladı
Karadeniz'de günlerdir etkili olan kar yağışının karşılaşmayı etkilememesi için stadyumun çimleri kesilip, önlem amacıyla zeminin üzerine branda serilmişti. Öğle saatlerindebranda kaldırılırken 17.00'de yağışın artmasınedeniyle saha kar tabakasıyla kaplandı. Erzurumlu olan hakem Volkan Bayarslan ise sahaya çıkıp durumu kontrol ederken yanındakilerine "Ben Erzurum'da böyle çok kar gördüm.Yumuşak bir kar. İyi temizleme ile maçı oynatabiliriz" dedi. Temizleme çalışmalarına taraftarlar da katıldı. Mücadele 15 dakika geç başladı. Kar yağışı etkisini maç boyunca sürdürdü. Hakem çizgilerin belirlenmesi için 3 kez mola verdi.