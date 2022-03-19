Kutlamamız 1 hafta gecikecek

Abdullah Avcı,”Şampiyonluk kutlamamız bir hafta uzayacak belki. Değişen başka bir şey olmayacak. Hem kupayı hem de ligi alabilecek gücümüz var” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kaotik bir maç oynadıklarını belirtti. Deneyimli hoca, "Normalde 2-0 önde girerdik devreye. İki pozisyonumuz vardı, rakibe pozisyon vermedik. Dönen topları alıyoruz, devam ediyoruz. Bu ikinci yarıda yoğunlaştı ve golü bulduk. Oyunda üstünlüğümüz vardı ancak 3 tane penaltı oldu. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Kazanmak içinher şeyi yaptık, 3 puan alabileceğimizmaçı beraberede bitiremedik ve kaybettik. Sadece şampiyonluk kutlaması 1 hafta uzayacak belki. Değişen başka bir şey olmayacak. Hem kupayı hem de ligi alabilecek gücümüz var" şeklinde konuştu.
'ASLA PES ETMEYECEĞIZ' Rizespor'un başında çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini alan Bülent Korkmaz şunları söyledi: "Geldiğim günden beri ilk defa oyuncularımın yüzünde böyle bir kazanma isteği vardı. Bu maçıkaybetseydik daha da aşağıgidebilirdik. Trabzonsporgalibiyeti bizim içinbir başlangıç. Umudumuzu yitirmedik. Asla pes etmeyeceğiz."