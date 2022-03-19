Lider cepten yedi

Trabzonspor, kar altında oynanan maçta düşme hattındaki Çaykur Rizespor'a boyun eğdi. Olumsuz hava şartlarına rağmen, mücadele nefesleri kesti. Abdülkadir Ömür ve Djaniny'nin golleri bordo-mavililerin 13 haftalık yenilmezlik serisinin Rize deplasmanında sona ermesini engellemeye yetmedi. Pohjanpalo penaltıdan 3 kez ağları sarsarak takımının 7 maç sonra kazanmasını sağladı
Çaykur Rizespor ilk yarıyı neredeyse hiç etkili olamadan tamamlarken, Trabzonspor'da Visca ve Djaniny ile bulunan pozisyonlar golle sonuçlanmadı. İkinci devrede iseönce kar şiddetini artırdı sonra futbol. Trabzonspor, 48'de Djaniny'nin pasında Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçti. Nwakaeme topu uzaklaştırmak isterken Holmen'e kontrolsüz bir müdahalede bulundu, hakem penaltı noktasını gösterdi. 59'da Pohjanpalo takımına beraberliği getirdi. Boyd'un şutunda Denswil ceza sahası içerisinde topa elle temas edince VAR kontrolü sonrası Rize'nin ikinci penaltısı geldi, 64'te Pohjanpalo yine topu ağlara gönderdi: 2-1. Trabzonspor 70'te Visca'nın mükemmel asistinde Djaniny ile beraberliği yakaladı. Uzatmalarda Erce kendisine çalım atmak isteyen Pohjanpalo'yu düşürünce üçüncü penaltı kararı çıktı. 90+5'te bir kezdaha topun başına geçen Finlisantrfor skoru ilan etti: 3-2.
POHJANPALO: BU HAVALARA ALIŞKINIM
Leverkusen'denkiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelen Joel Pohjanpalo, bu sezon ligde büyük takımların belalısı oldu. Dün oyuna girdikten sonra Trabzonspor ağlarını penaltıdan 3 kez sarsan Finlandiyalı forvet, Galatasaray'a yenildikleri iki maçta 2 gol-1 asistle klasını gösterdi. Beşiktaş'a karşı berabere kaldıkları mücadelede de dublesini yaptı. Toplamda ise ligde 12 gole imzasını attı. Pohjanpalo maç sonrası şunları söyledi: "Finlandiya'da bu türmaçlara alışkınım. Takım olarakbulunduğumuz pozisyonzor, maçtan önce debunu konuştuk. Acil birgalibiyete ihtiyacımızvardı."
DENSWİL: HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Yenilgiden dolayı zeminin bahane edilmemesi gerektiğini söyleyen Denswil, "İki takım da aynı şartlarda oynadı. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Topun hızlı gitmesi ve kayması ile birlikte aslında istediğimiz tarzda oyun ortaya koyamadık" dedi. Bu arada Peres, gördüğü sarı kartla mili ara sonrası oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
'ÜÇ PENALTIYLA MAÇI KAYBETTİK'
Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Siopis maçtan sonra şunları söyledi: "İlk yarıda 2-3 tane çok iyi pozisyonumuz vardı atamadık. Burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya golle başladık. Rakibimiz 3 tane penaltı golüyle kazandı. Milli aradan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız."
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Aralık 2015'ten (3-0) bu yana ilk kez Trabzonspor'u mağlup etti (3-2).