Olimpiyat’ta Emre Mor fırtınası

Ligin zorlu maçında Karagümrük, Kayserispor'u 3-0 yenerken Emre Mor fırtınası esti. Olimpiyat Stadı'nda kar yağışı altında yapılan karşılaşmanın 10. dakikasında Emre perdeyi açtı. 35'te çalımlarla ceza sahasına giren 24 yaşındaki yıldız, çaprazdan müthiş bir gol atarak Karagümrük adına farkı ikiye çıkardı. 75'te bir kez daha sahne alan Emre, skoru belirledi: 3-0. Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük'te küllerinden doğan Emre Mor, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparken gol sayısını 4'e çıkardı.
ÇİZGİLER KAPANDI MAÇ DURDU
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda özellikle ikinci yarıda kar yağışı etkisini artırdı. Hakem Kadir Sağlam, maçı durdurup çizgilerin belirlenmesini istedi. İki takım da mücadeleyi zor tamamladı.