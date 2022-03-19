Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Olimpiyat’ta Emre Mor fırtınası
Giriş Tarihi: 19.3.2022

Olimpiyat’ta Emre Mor fırtınası

Olimpiyat’ta Emre Mor fırtınası

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Kayserispor’u farklı geçti. Volkan Demirel’le yeniden doğan Emre, 3 harika golle mücadeleye damga vurdu

Ligin zorlu maçında Karagümrük, Kayserispor'u 3-0 yenerken Emre Mor fırtınası esti. Olimpiyat Stadı'nda kar yağışı altında yapılan karşılaşmanın 10. dakikasında Emre perdeyi açtı. 35'te çalımlarla ceza sahasına giren 24 yaşındaki yıldız, çaprazdan müthiş bir gol atarak Karagümrük adına farkı ikiye çıkardı. 75'te bir kez daha sahne alan Emre, skoru belirledi: 3-0. Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük'te küllerinden doğan Emre Mor, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparken gol sayısını 4'e çıkardı.

ÇİZGİLER KAPANDI MAÇ DURDU
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda özellikle ikinci yarıda kar yağışı etkisini artırdı. Hakem Kadir Sağlam, maçı durdurup çizgilerin belirlenmesini istedi. İki takım da mücadeleyi zor tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu: “Birlikten Berekete” projesi yaşama geçiyor
İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
CHP hizmette sınır tanımıyor!
Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İcabında savaşa girersin
Son dakika haberleri: Karlar altında müthiş maç! Çaykur Rizespor, lider Trabzonspor’u devirdi…
Muhalefeti şoke eden madde
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
ARKADAŞINA GÖNDER
Olimpiyat’ta Emre Mor fırtınası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA