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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Önder Karaveli neşteri vurdu!

Önder Karaveli neşteri vurdu!
G.Saray'a yenilen siyah-beyazlılar yara alırken, artık ligi Avrupa potasında bitirebilmek en önemli hedef. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla görüşmesi dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktör Önder Karaveli Hatay maçı öncesi önemli kararlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, G.Saray maçının ilk devresi bitmeden oyundan çıkardığı Kenan Karaman'ı kadroya dahil etmedi. Derbide ilk 11'de olan Necip, Güven, Atiba, Can ve Umut'un da bugünkü mücadelede yedek soyunması bekleniyor.

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Önder Karaveli neşteri vurdu!
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