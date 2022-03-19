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Giriş Tarihi: 19.3.2022 13:29

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası beklenen oldu! Chelsea satılıyor...

AA
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası beklenen oldu! Chelsea satılıyor...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İngiltere'de yaptırımlara maruz kalan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, takımını satışa çıkardığını duyurmuştu. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satın almak için üç resmi başvuru yapıldı. İşte ortaya çıkan o 3 talipli...

Rus iş insanı Roman Abramovich'in sahibi olduğu İngiltere kulübünün satışı için resmi başvuru süresi sona erdi. Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden Chicago Cubs'un sahibi Ricketts ailesi, İngiliz emlak yatırımcısı Nick Candy liderliğindeki konsorsiyum ve Liverpool'un eski başkanı "Sör" unvanlı Martin Broughton ile "Lord" unvanlı Sebastian Coe ikilisi, Chelsea'yi satın almak için ihaleye katılabilecek taraflar oldu.

Başvuruda bulunan katılımcılardan Candy, yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli Hana Financial ve C&P Sports'la ortak olarak ihaleye gireceklerini ve resmi tekliflerinin 2 milyar sterlinin üzerinde olacağını belirtti.

İngiltere basınında yer alan habere göre, ihaleye girmek isteyen farklı ortaklıkların da bulunduğu ve hafta sonu teklif gelmesi halinde bu iştirakçilere de onay verilebileceği ileri sürülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün zor bir sürece girmesine yol açmıştı.

Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası beklenen oldu! Chelsea satılıyor...
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