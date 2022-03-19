Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Torrent buzları eritti
Giriş Tarihi: 19.3.2022

Torrent buzları eritti

Torrent buzları eritti

İspanyol teknik adam, derbi galibiyeti ve Barcelona maçlarındaki başarılı futbol sonrasında taraftar desteğini de arkasına aldı

Dört gün içinde iki dev maça ev sahipliği yapan Nef Stadyumu, 90 binden fazla taraftarı ağırladı. Beşiktaş derbisindeki galibiyetle havaya giren Galatasaraylılar, Barcelona rövanşındaki yenilgiye üzüldü ancak takımlarıyla gurur duydu. Son düdüğün ardından Aslantepe'deki dört tribüne de çağrılan oyuncuları, taraftarları ayakta alkışladı. Ligde son 4 maçın 3'ünü kazanan, Avrupa'da Barcelona karşısında 180 dakika tura ortak olan sarı-kırmızılı takım, sonunda seyircisiyle barıştı. Teknik direktör Domenec Torrent'i de tribünler ıslıklamaya değil alkışlamaya başladı. Katalan hocaya Barcelona rövanşı öncesi ve sonrasında tam destek vardı.

LAPORTA'DAN TEBRİK
Maç günü Galatasaray Lisesi'ni ziyaret eden Barcelona Başkanı Joan Laporta, 90 dakikanın ardından ise soluğu Galatasaray soyunma odasında aldı. Barcelona'da çalıştığı dönemden tanıdığı Torrent ve ekibini tebrik etmeye gelen Laporta, Katalan teknik heyetle samimi görüntüler sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu: “Birlikten Berekete” projesi yaşama geçiyor
İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
CHP hizmette sınır tanımıyor!
Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İcabında savaşa girersin
Son dakika haberleri: Karlar altında müthiş maç! Çaykur Rizespor, lider Trabzonspor’u devirdi…
Muhalefeti şoke eden madde
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
ARKADAŞINA GÖNDER
Torrent buzları eritti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA