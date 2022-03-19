Torrent buzları eritti

İspanyol teknik adam, derbi galibiyeti ve Barcelona maçlarındaki başarılı futbol sonrasında taraftar desteğini de arkasına aldı
Dört gün içinde iki dev maça ev sahipliği yapan Nef Stadyumu, 90 bindenfazla taraftarı ağırladı. Beşiktaş derbisindeki galibiyetle havaya giren Galatasaraylılar, Barcelona rövanşındaki yenilgiye üzüldü ancak takımlarıyla gurur duydu. Son düdüğün ardından Aslantepe'deki dört tribüne de çağrılan oyuncuları, taraftarları ayakta alkışladı. Ligde son 4 maçın 3'ünü kazanan, Avrupa'da Barcelona karşısında180 dakika tura ortak olan sarı-kırmızılıtakım, sonunda seyircisiyle barıştı. Teknik direktör Domenec Torrent'i de tribünler ıslıklamaya değil alkışlamaya başladı. Katalanhocaya Barcelona rövanşı öncesi ve sonrasındatam destek vardı.
LAPORTA'DAN TEBRİK
Maç günü Galatasaray Lisesi'ni ziyaret eden Barcelona Başkanı Joan Laporta, 90 dakikanın ardından ise soluğu Galatasaray soyunma odasında aldı. Barcelona'da çalıştığı dönemdentanıdığı Torrent ve ekibini tebrik etmeye gelen Laporta, Katalan teknik heyetle samimi görüntüler sergiledi.