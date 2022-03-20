Antalyaspor Giresunspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Antalyaspor 1-0 Giresunspor (İlk yarı oynanıyor)
7' Veysel Sarı
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Poli, Fernando, Ndao, Adriano, Veysel
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Chiquinho, Muhammed, Shapi, Sergio, Umut
ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Giresunspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.