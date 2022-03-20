Domenec Torrent mağlubiyet sonrası konuştu! "Sonuç adil değildi..."

Torrent, maça iyi başlamadıklarını ancak 20. dakikadan sonra kendilerine geldiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim kontrolümüz altında olan bir oyunda duran toptan iki gol yedik. Özellikle biri son saniyedeydi o zaman biraz oyun elinden kaçmaya başlıyor. Normalde ikinci golde de penaltı verdi hakem daha sonra bizim şansımız oldu, Gomis ile 2-2 yapma olasılığımız vardı. Orada kaçırdık ondan sonra maç biraz elimizden kaçtı. Kontraları kullanacaklarını biliyorduk bunlara karşı hazırlıklıydık ancak sahada çim aşırı kuruydu, sanırım orada da biraz kontra atak işe yarar bir taktik oluyor. Hatlar arasında da topla buluşma gibi şanslarımız oldu bunları güzel bir şekilde kullanabildik topa daha fazla sahip olabildik. Birçok anda fakat bitirme konusunda bazı hatalarımız, eksiklerimiz oldu diyebiliriz. İki yarı içinde bence maç sonucu, oynanan oyuna göre kesinlikle adil olmadı. Onların da fırsatları oldu bizim de. Farklı sitillere sahip fakat ama dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz boşlukları bulmaya çalışıyorduk onlar kontra atakta patlayıcı güçle bir taktik izliyordu. Önümüzde 8 maç var olabilecek en iyi şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Son 20 günde sürekli maçlarımız, antrenmanlarımız, yolculuklarımız oldu. Şimdi bir ara vereceğiz 4 gün. Tahminim, bu 4 günden biz daha enerjik şekilde hem mental hem de fiziken iyileşmiş şekilde daha güçlü döneceğiz."