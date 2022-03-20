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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Emre Mor; Karagümrük’te resital sunuyor... Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya’da fırtına gibi esiyor

UĞUR ÇEM
Emre Mor; Karagümrük’te resital sunuyor... Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya’da fırtına gibi esiyor

Volkan Demirel’in gelişi ile birlikte 11’in değişmezleri arasına giren 24 yaşındaki Emre, kariyerinin ilk hat-trickine imza attı. Madrid ekibinin 27 golünün 14'üne imza atarken, yüzde 52'lik yükü tek başına sırtladı, 2022 yılının en golcü (8) üçüncü ismi oldu

HAYLAZ ÇOCUĞUN YENİDEN DOĞUŞU
Türk futbolunun 'haylaz çocuğu' kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te küllerinden doğdu. Volkan Demirel'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla 11'in değişmez ismi olan 24 yaşındaki Emre Mor, 3-0 kazandıkları Kayseri maçında kariyerinin ilk hat-trickine imza attı. Son 10 karşılaşmanın 9'unda adını 11'e yazdıran top cambazı, ligde G.Antep ağlarını sarsarken, Başakşehir mücadelesinde galibiyet golünün pasını veren isimdi. 2016'da daha 18 yaşındayken Nordsjaelland altyapısından Dortmund'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Emre, Alman disipline ayak uyduramayınca Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. İspanya'da da kadro dışı kalınca da kendisini milli takıma kazandıran Fatih Terim'in çalıştırdığı G.Saray'da yarım dönem yer aldı. Ama yokları oynayınca sezonu Olympiakos'ta tamamlamıştı.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Milli Takım'a seçilmeliydi
Büyük takımlarda performansınız kötüyse taraftarların baskısı altında kalıyorsunuz... Emre de G.Saray'da bu baskıyı fazlasıyla hissetti. Karagümrük'te hata yapsa bile basında eleştirilmiyor, taraftardan tepki görmüyor. Huzurlu ortamı bulduğundan, Volkan Demirel de kendisine saha içinde özgürlük verdiğinden rahat oynuyor, kalitesini sergiliyor. Kuntz keşke A Milli Takım kadrosunu açıklarken Emre'yi de dahil etseydi. Kerem de Cengiz de çok formda ama Emre Mor değişik bir oyuncu. Ay Yıldızlı takıma da katkısı olur diye düşünüyorum. Öğrendiğim kadarıyla hocası onunla özel ilgilenip, ekstra çalıştırıyor. Bence yolu büyük takımlarla yeniden kesişir.

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GETAFE'NİN YARISI
Madrid ekibinin 27 golünün 14'üne imza atarken, yüzde 52'lik yükü tek başına sırtladı, 2022 yılının en golcü (8) üçüncü ismi oldu
İspanya La Liga'da Enes Ünal performansıyla gündemden düşmüyor... Bu sezon formda bir grafik çizen 24 yaşındaki santrfor, Getafe'de 28 maçta 14 kez fileleri sarsarken takımının da ateş hattından uzaklaşmasına yardım etti. Madrid ekibine hayat veren bir performans sergileyen Enes, gol krallığında Karim Benzema'nın (22) arkasında yer aldı. Getafe'nin ligdeki 27 golünün 14'ünde imzası bulunan yıldız santrfor, %52'lik bir yükü tek başına sırtladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un "Enes'i tartışmaya gerek yok!' diyerek aday kadro ile ödüllendirdiği oyuncu, 2022 yılı içerisinde attığı 8 golle Avrupa'nın en golcüleri arasında üçüncü oldu. Lewandowski (10) ve gurbetçi forvet Deniz Undav (9) ise ilk ikiyi oluşturdular. Geçen sezon transfer olduğu Getafe'de toplamda 19 gole ulaşan milli futbolcu, 1 kez daha ağları bulması dahilinde 2016-17'de Twente formasıyla attığı rakamı (19) geçerek kariyer rekoru kıracak.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Bu sefer hakkını verdi
Geride kalan yıllarda stoperler kadar santrfor yetiştiremediğimizden Enes Ünal otomatikman Milli Takım'a çağrılan, ülke dışında oynayan golcüydü. Ama bu sezon İspanya'da 'golcülük' kelimesinin hakkını sonuna kadar veriyor. Oyun görüşünü ve ikili mücadelelerdeki tecrübesini çok yukarı çıkardı. Burak Yılmaz'ın geçen sezonu arattığı bir dönemde Enes'in bu çıkışı, Milli Takım açısından da önemliydi. Oynadığı takımın kalitesi içinde bu kadar parlaması büyük başarı. Ama aynı zamanda geçmişte Villarreal'de olduğu gibi forma için fazla rekabet olduğunda geriye düşebilecek bir oyuncuydu. Yaşı daha 24… Avrupa'da herkes 18 yaşında büyük golcü olmuyor. İtalyan Luca Toni'nin 26'sından sonra olduğu gibi… Sabretmek gerekiyor.

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Emre Mor; Karagümrük’te resital sunuyor... Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya’da fırtına gibi esiyor
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