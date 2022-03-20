Haylaz çocuğun yeniden doğuşu! Emre Mor resital sunuyor

Türk futbolunun 'haylaz çocuğu' kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te küllerinden doğdu. Volkan Demirel'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla 11'in değişmez ismi olan 24 yaşındaki Emre Mor, 3-0 kazandıkları Kayseri maçında kariyerinin ilk hat-trickine imza attı.

Son 10 karşılaşmanın 9'unda adını 11'e yazdıran top cambazı, ligde G.Antep ağlarını sarsarken, Başakşehir mücadelesinde galibiyet golünün pasını veren isimdi.

2016'da daha 18 yaşındayken Nordsjaelland altyapısından Dortmund'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Emre, Alman disipline ayak uyduramayınca Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

İspanya'da da kadro dışı kalınca da kendisini milli takıma kazandıran Fatih Terim'in çalıştırdığı G.Saray'da yarım dönem yer aldı. Ama yokları oynayınca sezonu Olympiakos'ta tamamlamıştı.

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Büyük takımlarda performansınız kötüyse taraftarların baskısı altında kalıyorsunuz... Emre de G.Saray'da bu baskıyı fazlasıyla hissetti. Karagümrük'te hata yapsa bile basında eleştirilmiyor, taraftardan tepki görmüyor. Huzurlu ortamı bulduğundan, Volkan Demirel de kendisine saha içinde özgürlük verdiğinden rahat oynuyor, kalitesini sergiliyor. Kuntz keşke A Milli Takım kadrosunu açıklarken Emre'yi de dahil etseydi. Kerem de Cengiz de çok formda ama Emre Mor değişik bir oyuncu. Ay Yıldızlı takıma da katkısı olur diye düşünüyorum. Öğrendiğim kadarıyla hocası onunla özel ilgilenip, ekstra çalıştırıyor. Bence yolu büyük takımlarla yeniden kesişir.