Mavi şimşek evinde patladı

Adana Demirspor sahasında Başakşehir’i Tayyip Talha ve Bjarnason’un golleriyle mağlup ederek Süper Lig’de 3 maç aradan sonra kazandı
Ligin Avrupa hedefi kovalayan iki ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Karşılaşmayaiyi başlayan Mavi Şimşekler, 38.dakikada Samet'in kafasında kaleciVolkan Babacan'dan dönentopu tamamlayan Tayyip Talhaile 1-0 öne geçti. Başakşehir ikinci yarıya golle başladı ve 48. dakikada Aleksic ile skora denge getirdi: 1-1. 80. dakikada Yunus Akgün,mükemmel hareketlerini asistlebitirip Bjarnason'a golü attırdı: 2-1.
ADANA DEMIR'DEN PENALTI ITIRAZI
ADANA DEMIRSPOR'DA 45. dakikada Yunus Akgün, ceza sahası içinde Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekibin oyuncuları penaltı beklese de VAR'ı dinleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi
'HAYALİME KAVUŞTUM' Adana Demir'de gösterdiği performansla Kuntz'un da gözüne giren ve ilk kez A Milli Takım'a çağrılan 21 yaşındaki Yunus Akgün, "Çok mutlu ve gururluyum. Bu benim çocukluk hayalimdi" dedi.