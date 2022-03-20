Sivasspor Altay: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, sahasında Altay ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Sivasspor son dakikalarda Yatabare'nin attığı golle 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Altay'ın golünü 54. dakikada Martin Rodriguez atarken, Sivasspor'un golleri 78'de Olarenwaju Kayode ile 90+1'te Yatabare'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40 yaparken, Altay 29 puanda kaldı ve 3 hafta sonra mağlup oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Altay sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.