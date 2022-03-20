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Giriş Tarihi: 20.3.2022 13:26

Sivasspor Altay maçı CANLI

Sivasspor Altay maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, sahasında Altay ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sivasspor Altay maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Sivasspor 0-0 Altay (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Ahmet, Caner, Ziya, Ulvestad, Hakan, Fajr, Sefa, Gradel, Kayode

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Naderi, Murat, André Poko, Kappel, César Pinares, Thaciano, Martín Rodríguez, Paixão

SİVASSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Altay maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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Sivasspor Altay maçı CANLI
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