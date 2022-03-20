Sivasspor Altay maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Sivasspor 0-0 Altay (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Ahmet, Caner, Ziya, Ulvestad, Hakan, Fajr, Sefa, Gradel, Kayode
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Naderi, Murat, André Poko, Kappel, César Pinares, Thaciano, Martín Rodríguez, Paixão
SİVASSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Altay maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.