Son dakika: Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi Domenec Torrent’ten sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORRENT'İN AÇIKLAMALARI:



20 gündür boş günü yok takımın. Sadece maçlar değil, yolculuklar yaptık sürekli. Milli araya girmeden önce burada son eforu harcamalıyız. Sergileyeceğiz bunu da.

Omar'ın bir sakatlığı var. Boey de rahatsız. Bu sebeple oynayamazlar.

Oyuncular yorgun olduğunda da 5 değişiklik hakkımız var. Onları oyuna sokabiliriz her zaman. Son ana kadar mücadele edeceğiz.