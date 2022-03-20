Son dakika haberleri: Galatasaray yine kayıplarda! Gaziantep FK, Aslan’ı ikinci yarıda devirdi...

Karşılaşmanın 34. dakikasında Bafetimbi Gomis ile öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonunda beraberlik golüne engel olamadı.
İkinci yarıya etkisiz başlayan Galatasaray, Gaziantep FK kalesinde pozisyona girmekte zorlandı. Maçın 69. dakikasında ise Berkan Kutlu, Figueirodo'ya yaptığı hareket sonrasında penaltıya sebep oldu.
Topun başına Maxim, Muslera ve topu farklı yönlere gönderirken takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise Figueiredo'dan geldi. Brezilyalı forvet oyuncusu, 81'de golünü kaydetti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 38 puanla 15. sıraya gerilerken, Gaziantep FK, 40 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi.