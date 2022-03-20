Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray yine kayıplarda! Gaziantep FK, Aslan'ı ikinci yarıda devirdi...
Giriş Tarihi: 20.3.2022 17:34 Son Güncelleme: 20.3.2022 17:58

Son dakika haberleri: Galatasaray yine kayıplarda! Gaziantep FK, Aslan'ı ikinci yarıda devirdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray yine kayıplarda! Gaziantep FK, Aslan’ı ikinci yarıda devirdi...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Ligin zorlu deplasmanlarından birisi olan Gaziantep, Galatasaray karşısında 3-1’lik skorla kazandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 38 puanla 15. sıraya gerilerken, Gaziantep FK, 40 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligde son olarak Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Galatasaray, 30. hafta mücadelesinde Gaziantep'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Bafetimbi Gomis ile öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonunda beraberlik golüne engel olamadı.

Gaziantep'te Djilobodji, 45+4'de attığı golle ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

İkinci yarıya etkisiz başlayan Galatasaray, Gaziantep FK kalesinde pozisyona girmekte zorlandı. Maçın 69. dakikasında ise Berkan Kutlu, Figueirodo'ya yaptığı hareket sonrasında penaltıya sebep oldu.

Topun başına Maxim, Muslera ve topu farklı yönlere gönderirken takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise Figueiredo'dan geldi. Brezilyalı forvet oyuncusu, 81'de golünü kaydetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 38 puanla 15. sıraya gerilerken, Gaziantep FK, 40 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir dönemin süper starıydı; Sesini ve çocuğunu kaybetti! Tüdanya SABAH'a konuştu: Bergen'i de anlattı
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Adına dikkat çektiler: Başkan Erdoğan’ın mega projelerine vurgu yapıldı
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan yeni karar!
Mankafa
Son dakika | Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
Hekimin beyanı esas mıdır?
Antalya'da korkunç olay! 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili algı operasyonlarına cevap!
AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Galatasaray yine kayıplarda! Gaziantep FK, Aslan'ı ikinci yarıda devirdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA