Şemsetdin Hancı, “Şampiyonluk yolunda takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Siz bu soğuk ve karlı havalara aldırmayın, tarihin en güzel baharı geliyor” ifadesini kullandı
Süper Lig'de bu sezon ikinci yenilgisini Çaykur Rizespor deplasmanında alan lider Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Şemsetdin Hancı, şampiyonluk yolunda takımlarına inandıklarını belirtti. Hancı, Twitter hesabından verdiği mesajda, bordo-mavili takımın 3-2 yenildiği Çaykur Rizespor maçıyla ilgili "Zorlu hava şartlarında olağanüstümücadele eden takımımızı tebrik ediyorum.Şampiyonluk yolunda takımımızainanıyoruz ve güveniyoruz. Siz busoğuk ve karlı havalara aldırmayın, tarihinen güzel baharıgeliyor" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR 5 GÜN İZİNLİ
TRABZONSPOR'DA milli ara nedeniyle futbolculara 5 gün izin verildi. Bordo-mavililer 24 Mart Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.
HAMSİK MÜJDESİ
MILLI maçlar nedeniyle lige verilen arada teknik direktör Abdullah Avcı için en sevindirici gelişme sakatlığı yüzünden son 9 maçın 7'sini kaçıran Marek Hamsik'in tedavi sürecinin tamamlanıp takıma katılması olacak. Bu sürede Slovak oyuncunun kendisine verilen tedavi programı kapsamında hem kısa süreli tatil hem de antrenman yapacağı ve aradan dönüşte tam hazır şekilde takıma katılıp, kritikBeşiktaş maçında formasınakavuşması hedefleniyor.
ASLAN'IN YENİ HOCASI PİSTİOLİS
EKREM Memnun'un görevden ayrılmasının ardından Galatasaray yönetimi, erkek basketbol takımında başantrenörlük görevine, CSKA Moskova'nın yardımcı hocası Yunan Andreas Pistiolis'i getirdi. 43 yaşındaki Pistiolis,Panathinaikos'ta 7 sezon boyunca Sırp antrenör ZeljkoObradovic'in yardımcılığını da yapmıştı.