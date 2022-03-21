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Giriş Tarihi: 21.3.2022

97 gün sonra hüsranla döndü!

97 gün sonra hüsranla döndü!
13 Aralık 2021'deki Sivasspor maçında dizinden sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci yaşayan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 14 hafta sonra takıma geri döndü. Eldivenleri Pena'dan devralan Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep'te kaleyi korudu. İlk yarıda Gomis'in attığı golde büyük sevinç yaşayan tecrübeli eldiven, sonrasında kalesinde gördüğü 3 golle yıkıldı. Toplamda 4 kurtarışa imza atan 35 yaşındaki kaleci, defansta yapılan hatalar nedeniyle arkadaşlarına tepki gösterdi.

ELİMİZDE KALAN TEK ŞEY...
Muslera maç sonrası, "İyileşmemde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bu, benim borcum. İyi organize olmuş bir Gaziantep vardı karşımızda. Çalışmaya devam edeceğiz. Ligi en iyi pozisyonda bitireceğiz. Elimizde kalan tek şey bu" dedi.

MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIK
GALATASARAY karşısında ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut maç sonrası, "Oyuna istediğimiz gibi başladık. Rakibin ilk yarım pozisyonunda yediğimiz bir gol oldu. Futbolcularım hiçbir zaman oyunu bırakmadılar, sonuna kadar mücadele ettiler. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

SAĞ BEKTE SEMIH SÜRPRİZİ
GÖZÜNDEN kontrole gidecek Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'ndan affını istemişti. Sacha Boey de hazır olmayınca Gaziantep FK maçında sağ bek Semih Kaya'ya kaldı. Ara transferin son günü Galatasaray'a gelen Semih, ilk kez 11'de forma şansı buldu. Omar ve Boey ise kadroya alınmadı. Bu arada Katalan hoca Gaziantep'te rotasyona gitse de Erick Pulgar'ı yine düşünmedi. Ara transferin fiyaskosu olma yolunda ilerleyen Şilili 6 numara yedek soyundu.

ESERİNİZLE GURUR DUYUN!
GALATASARAY'IN Gaziantep'teki futbolu taraftarı kızdırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada isyanlarını dile getirirken, "Galatasaray'da hiçbir şey değişmiyor. Artık birilerinin hesabı ödemesi lazım… Elmas istifa için daha ne olmasını bekliyor… Eserinizle gurur duyun… Artık sabrımız kalmadı…" yorumları yaptılar.

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97 gün sonra hüsranla döndü!
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