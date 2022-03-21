Acı gerçekler!

Bafetimbi Gomis’in 34’teki golü ile öne geçen G.Saray, 45+3’te Djilobodji’ye engel olamadı. 71’de Maxim penaltıdan takımını öne geçirirken, 81’de Figueiredo maçın skorunu belirledi
G.ANTEP'İN 6 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BITERKEN, G.SARAY SON 3 MÜCADELEDE 6 PUAN KAYBETTİ Barcelona-Beşiktaş-Barcelonaüçgeninde yorulanG.Saray, rotasyonyaptığı Gaziantepdeplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen3-1 yenilmekten kurtulamadı. KaledeMuslera, sağ bekte Semih ve önündeMorutan'ın oynadığı sarı-kırmızılı takım,ilk organize ve tehlikeli atağındaGomis'le golü buldu. Aslan, devreninsonuna doğru yediği baskıdan çıkamadı.Uzatmanın son atağında Maxim'inkullandığı duran topta Berkan'ın tutamadığıDjilobodji eşitliği yakaladı. İkincidevrede Emre Kılınç'la golü kaçıran Galatasaray'dayorgun Berkan'ın sebep olduğupenaltıda Maxim beyaz noktadan yine hata yapmadı.Kerem'in pasında Gomisnet fırsatta topu Günay'anişanlayıp 2-2 yapamadı.Kalan bölümde Maxim'inasistinde Figueiredotakımını rahatlatıp,skoruilan etti.
PENALTI CANAVARI!
G.Antep'i penaltı vuruşundan öne geçiren Alexandru Maxim, bu atışlarda rakip tanımıyor. Kırmızı-siyahlı takım ile üçüncü sezonunu geçiren ve 82 maçı geride bırakan Rumen oyuncu, Süper Lig'de kullandığı 18 penaltı atışında da tam isabet sağladı
KALE BİR TÜRLÜ KAPANMIYOR
Sarı-kırmızılılar ligde bir türlü kalesini gole kapatamadı. Aslan, son 11 lig maçında da gol yerken bu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
'PENALTI SAÇMAYDI'
G.SARAY Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Sonuç, sahadaki oyunu yansıtmıyor" dedi. Hakemin penaltı kararını da eleştiren İspanyol çalıştırıcı, "Dengeli bir maç vardı. Sonuç,sahadaki oyunu yansıtmıyor. Sonsaniyede bir gol yedik ilk yarıda. Çok saçma bir penaltı verdiler. Neden penaltı olduğunu anlayamıyorum. Bafe'nin beraberlik getirme şansı vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı orada" dedi.