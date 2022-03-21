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Giriş Tarihi: 21.3.2022

Acı gerçekler!

MEHMET ÖZCAN
Acı gerçekler!

Bafetimbi Gomis’in 34’teki golü ile öne geçen G.Saray, 45+3’te Djilobodji’ye engel olamadı. 71’de Maxim penaltıdan takımını öne geçirirken, 81’de Figueiredo maçın skorunu belirledi

G.ANTEP'İN 6 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BITERKEN, G.SARAY SON 3 MÜCADELEDE 6 PUAN KAYBETTİ
Barcelona-Beşiktaş- Barcelona üçgeninde yorulan G.Saray, rotasyon yaptığı Gaziantep deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Kalede Muslera, sağ bekte Semih ve önünde Morutan'ın oynadığı sarı-kırmızılı takım, ilk organize ve tehlikeli atağında Gomis'le golü buldu. Aslan, devrenin sonuna doğru yediği baskıdan çıkamadı. Uzatmanın son atağında Maxim'in kullandığı duran topta Berkan'ın tutamadığı Djilobodji eşitliği yakaladı. İkinci devrede Emre Kılınç'la golü kaçıran Galatasaray'da yorgun Berkan'ın sebep olduğu penaltıda Maxim beyaz noktadan yine hata yapmadı. Kerem'in pasında Gomis net fırsatta topu Günay'a nişanlayıp 2-2 yapamadı. Kalan bölümde Maxim'in asistinde Figueiredo takımını rahatlatıp, skoru ilan etti.

PENALTI CANAVARI!
G.Antep'i penaltı vuruşundan öne geçiren Alexandru Maxim, bu atışlarda rakip tanımıyor. Kırmızı-siyahlı takım ile üçüncü sezonunu geçiren ve 82 maçı geride bırakan Rumen oyuncu, Süper Lig'de kullandığı 18 penaltı atışında da tam isabet sağladı

KALE BİR TÜRLÜ KAPANMIYOR
Sarı-kırmızılılar ligde bir türlü kalesini gole kapatamadı. Aslan, son 11 lig maçında da gol yerken bu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

'PENALTI SAÇMAYDI'
G.SARAY Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Sonuç, sahadaki oyunu yansıtmıyor" dedi. Hakemin penaltı kararını da eleştiren İspanyol çalıştırıcı, "Dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu yansıtmıyor. Son saniyede bir gol yedik ilk yarıda. Çok saçma bir penaltı verdiler. Neden penaltı olduğunu anlayamıyorum. Bafe'nin beraberlik getirme şansı vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı orada" dedi.

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