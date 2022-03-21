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Giriş Tarihi: 21.3.2022

Avcı: İzninizi iyi değerlendirin

Avcı: İzninizi iyi değerlendirin
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile yenilgisi ile morali bozulan oyuncularına, "Futbolda bunlar var, üzülmeyin" dedi. Bordomavili teknik adam, oyuncularından 5 günlük izni iyi değerlendirmelerini de isteyerek, "Hava durumu ve saha koşulları nedeniyle teknik oyuncularımız istediklerini yapamadı. Buna rağmen 3 penaltı golü ile yenildik. Ayrıca kazansak da üç puan alacaktık, kaybedince de sadece üç puan kaybettik, moral bozacak bir şey yok. Tatile çıkın, iyice dinlenin, moral depolayın ve o şekilde geri gelin. Bu yolun sonu şampiyonluk" ifadesini kullandı.

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Avcı: İzninizi iyi değerlendirin
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