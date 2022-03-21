Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından down sendromlu oğluyla paylaşım yaptı. 4 yaşındaki oğluyla fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki futbolcu paylaşımının altına da, "Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun, benim güzel İbrahim'im" ifadesini düştü.
Happy World Downs Syndrome Day ❤️— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) March 21, 2022
My beautiful Ibrahim😍❤️#MyPowerAndMotivation #downsyndromelove pic.twitter.com/9kPMMwzUUg
BİR PAYLAŞIM DA GALATASARAY'DAN
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vurgusuyla sarı-kırmızılı ekip de sosyal medya hesaplarından kulübün ilk down sendromlu üyesini paylaştı. 14 Ocak 2018 yılında kulübe üye yapılan Durducan Nevruz için yapılan paylaşıma, "Karşınızda kulübümüzün ilk "özel" üyesi notu düşüldü.
Down sendromu bir hastalık değil; farklılıktır! Bizler bu farkın, farkındayız. 😊❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2022
21 Mart #DünyaDownSendromuFarkındalıkGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/ey03k4El1t