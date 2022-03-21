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Giriş Tarihi: 21.3.2022 15:56 Son Güncelleme: 22.3.2022 10:28

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’den anlamlı paylaşım!

DHA
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’den anlamlı paylaşım!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde oğlu ile olan fotoğrafıyla birlikte anlamlı bir mesaj yayınladı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından down sendromlu oğluyla paylaşım yaptı. 4 yaşındaki oğluyla fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki futbolcu paylaşımının altına da, "Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun, benim güzel İbrahim'im" ifadesini düştü.

BİR PAYLAŞIM DA GALATASARAY'DAN

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vurgusuyla sarı-kırmızılı ekip de sosyal medya hesaplarından kulübün ilk down sendromlu üyesini paylaştı. 14 Ocak 2018 yılında kulübe üye yapılan Durducan Nevruz için yapılan paylaşıma, "Karşınızda kulübümüzün ilk "özel" üyesi notu düşüldü.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’den anlamlı paylaşım!
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