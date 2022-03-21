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Giriş Tarihi: 21.3.2022

İnanmış çocuklar

İnanmış çocuklar

Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarının desteği ile maça hızlı ve etkili başlamasına rağmen 36’da Bytyqi’nin golüyle geriye düştü. 66’da Kim skora denge getirdi. Pelkas ise 88’de 3 puanı koparıp aldı

İlk yarıda 2-1 yenildiği rakibinden rövanşı alan Kanarya yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı, milli araya mutlu girdi

4 YIL SONRA&NBSP;SEVINDI
İrfan Can'ın serbest vuruşunda top kaleciden dönünce çizgi üzerinde dokunup filelere göndermek Kim'e kısmet oldu. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35. resmi maçta ilk kez gol sevinci yaşayan Güney Koreli oyuncu, 18 Mart 2018'den bu yana da (Jeonbuk Motors formasıyla) ilk kez kaleciyi avladı. Kim karşılaşma sonrası çok mutluydu. Duygularını "Hem kendi hem de takımın performansından çok memnunum" diyerek dile getirdi. Yayıncı kuruluş spikerinin Türkçe konuşmasını istemesi üzerine "Merhaba, afiyet olsun, nasılsın" sözleriyle röportajı tamamladı.

GİZLİ KAHRAMAN: CRESPO
Orta sahada dinamo gibi çalışan Miguel Crespo, Konyaspor maçında sahanın en çok ikili mücadele (11) kazanan ismiydi. En çok adam eksilten (4) futbolcu olan Portekizli, en çok top kapan (5), en çok koşan (11.93km) isim olmayı da başardı. Ayrıca Pelkas'ın golünde de asisti yaptı.

SADECE GOLÜ DÜŞÜNDÜM
PELKAS, Crespo'nun asistinde bu sezon 4. golünü Konya'ya attı. Geçen hafta Alanya karşılaşmasından sonra üst üste ikinci kez fileleri havalandırdı. Mücadele sonrası golünü şöyle anlattı: "Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. İlk golü yedik ama ikinci yarıya daha öz güvenli ve inanarak çıktık. Netice olarak da kazandık. İlk kontrolüm iyiydi, o an sadece gol atmak için topa vurdum."

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İnanmış çocuklar
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