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Giriş Tarihi: 21.3.2022

‘Önüme bakıyorum hoca arayabilirler’

‘Önüme bakıyorum hoca arayabilirler’

İSMAİL KARTAL: “Bu yönetimin kendi kararı. Ben ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağım. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geriden gelip kazandıkları Konyaspor maçı sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Rakibi çok iyi analiz etmiştik. Geçen seneden çalıştığım bir takım o yüzden pek çok oyuncuyu tanıyordum. 1-0 geriye düştüğümüzde bile Allah kalbimi biliyor en ufak bir 'kaybedeceğiz' duygusu yoktu. Soyunma odasında oyuncularımla kısa bir konuşma yaptım. Onlara 'İyi bir takımız güzel oynuyoruz, tempoyu biraz daha artırmalıyız önde baskıları geliştirmeliyiz' dedim. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Belki de sezonun en üst düzey oyununu oynadık. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini geriden gelerek gösterdiğimiz için mutluyum. Bu galibiyeti her zaman olduğu gibi muhteşem taraftarımıza armağan ediyorum." Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında 'Yeni teknik direktör' haberlerinin moralini bozup bozmadığı sorusunu "Evet, hoca arayışı olabilir. Yönetimin kendi kararı. Ben önüme bakıyorum, ligi de en iyi yerde bitirmeye çalışacağım" diyerek cevapladı.

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‘Önüme bakıyorum hoca arayabilirler’
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