‘Önüme bakıyorum hoca arayabilirler’

İSMAİL KARTAL: “Bu yönetimin kendi kararı. Ben ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağım. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum.”
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geriden gelip kazandıkları Konyaspor maçı sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Rakibi çok iyi analiz etmiştik. Geçen seneden çalıştığım bir takım o yüzden pek çok oyuncuyu tanıyordum. 1-0 geriye düştüğümüzdebile Allah kalbimibiliyor en ufak bir'kaybedeceğiz' duygusuyoktu. Soyunma odasında oyuncularımla kısa bir konuşma yaptım. Onlara 'İyi bir takımızgüzel oynuyoruz, tempoyubiraz daha artırmalıyızönde baskılarıgeliştirmeliyiz' dedim. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Belki de sezonun en üst düzey oyununu oynadık. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini geriden gelerek gösterdiğimiz için mutluyum. Bu galibiyeti her zaman olduğu gibi muhteşem taraftarımıza armağan ediyorum." Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında 'Yeniteknik direktör' haberlerinin moralini bozup bozmadığı sorusunu "Evet, hoca arayışı olabilir. Yönetimin kendi kararı.Ben önüme bakıyorum,ligi de en iyi yerdebitirmeye çalışacağım" diyerek cevapladı.