Son dakika: Fenerbahçe’de Attila Szalai şoku! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı...

Süper Lig'de Fenerbahçe, dün Konyaspor'u Kim Min-Jae ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe'de Attila Szalai şok yaşanıyor.
Fenerbahçe, dünkü Konyaspor maçında sakatlanan Macar futbolcu Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
İSMAİL KARTAL ÇIKAN HABERLEDEN RAHATSIZ MI?
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Oyuncularımı, karakterli oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Kamuoyunda çıkan yeni teknik direktör haberleri için kırgın değilim." dedi.