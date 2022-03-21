Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai şoku! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 21.3.2022 10:11 Son Güncelleme: 21.3.2022 11:09

Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai şoku! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı...

Son dakika: Fenerbahçe’de Attila Szalai şoku! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, dün Konyaspor'u Kim Min-Jae ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe'de Attila Szalai şok yaşanıyor.

Fenerbahçe, dünkü Konyaspor maçında sakatlanan Macar futbolcu Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Szalai'nin sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.

İSMAİL KARTAL ÇIKAN HABERLEDEN RAHATSIZ MI?

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Oyuncularımı, karakterli oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Kamuoyunda çıkan yeni teknik direktör haberleri için kırgın değilim." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Selde kaybolan gencin, “WhatsApp” grubundan çıkması ailesini umutlandırdı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın namaza başlaması sorun mu?
İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler
CHP eski vekili ve iş insanı Sinan Aygün: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
İşte buuu
Fatih Terim'in kızı Buse Terim’e büyük şok! 3 yıl hapsi isteniyor
Seçim dönemi muhalefette ateist siyasetçi kalmıyor
Bir dönemin süper starıydı; Sesini ve çocuğunu kaybetti! Tüdanya SABAH'a konuştu: Bergen'i de anlattı
“1915 Çanakkale” simgeleri
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan yeni karar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai şoku! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA