Cankurtaran komşu!

Kulübeden gelmesine rağmen takıma sağladığı skor katkısıyla alkış toplayan Yunan yıldız Dimitris Pelkas, F.Bahçe taraftarının gönlünde taht kurdu
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın yükselişi sürüyor... 6 maçta alınan 5 galibiyet, 1 beraberlikte kulübeden gelmesine rağmen Pelkas'ın önemli katkısı bulunuyor. Yunan yıldız, serininilk maçı olan Giresun deplasmanındagalibiyet golünüattı. Alanya'da yinesonradan girip ağlarısarsan Pelkas, Konyakarşısında da ikinciyarıda oyuna dahiloldu ve 3 puanı getirengolü kaydetti. Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki orta saha, İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeler sonrasında kararını değiştirdi. Kartal, Yunan futbolcuya her görüşmesinde, "Emin ol, seni en doğru zamanda kullanıpverim alacağım. Fenerbahçe'deki rolündenmemnun olacaksın" diyerek futbolcuyu yeniden motive olmaya ikna etti. İkilinin arasında hayli iyi bir ilişki var.