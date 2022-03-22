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Giriş Tarihi: 22.3.2022 09:50 Son Güncelleme: 22.3.2022 10:05

Fenerbahçe’nin cankurtaranı Pelkas işbaşında! Çıkışın mimarlarından…

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’nin cankurtaranı Pelkas işbaşında! Çıkışın mimarlarından…

Spor Toto Süper Lig’de uzun süredir beklediği çıkışı İsmail Kartal’ın gelmesiyle yakalayan Fenerbahçe’de dikkat çeken isim takımın Yunan yıldızı Dimitris Pelkas oldu. Kulübeden gelmesine rağmen takıma sağladığı skor katkısıyla alkış toplayan Yunan yıldız, Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın yükselişi sürüyor... 6 maçta alınan 5 galibiyet, 1 beraberlikte kulübeden gelmesine rağmen Pelkas'ın önemli katkısı bulunuyor.

Yunan yıldız, serinin ilk maçı olan Giresun deplasmanında galibiyet golünü attı. Alanya'da yine sonradan girip ağları sarsan Pelkas, Konya karşısında da ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve 3 puanı getiren golü kaydetti.

Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki orta saha, İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeler sonrasında kararını değiştirdi. Kartal, Yunan futbolcuya her görüşmesinde, "Emin ol, seni en doğru zamanda kullanıp verim alacağım. Fenerbahçe'deki rolünden memnun olacaksın" diyerek futbolcuyu yeniden motive olmaya ikna etti. İkilinin arasında hayli iyi bir ilişki var.

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Fenerbahçe’nin cankurtaranı Pelkas işbaşında! Çıkışın mimarlarından…
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