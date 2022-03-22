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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Futbolcu isyan ediyor Torrent hikaye anlatıyor

Futbolcu isyan ediyor Torrent hikaye anlatıyor
SORU: Galatasaray'da taraftarlar yine isyanda, yönetimi istifaya çağırıyorlar. Bu gergin ortamda sarı- kırmızılılar huzura nasıl ulaşacak?

LEVENT TÜZEMEN: Yardımcı bir hocayla yola devam etmenin faturasını G.Saray ödemeye devam ediyor. Torrent maçı okuyamıyor, doğru kadro yaratamıyor, bazı oyunculara karşı tavırlı davranıyor. Zorbay Küçük, Başakşehir maçı sonrası Arda Turan ve bazı oyuncularla sorun yaşamıştı. Terim çıkıp Küçük'e "Sen benim oyuncularıma yalancı diyemezsin" diye çıkışmıştı. Antep maçında az daha Kerem'in ayağı kırılıyordu, kulüp Kerem'in aldığı darbelerin fotoğrafını yayınladı. Maçtan sonra Torrent, yenilginin hikâyesini anlattı. Hakemle ilgili Kerem'e yapılan tekmelerden dolayı tek kelime etmedi. Oyuncular Torrent'i sevmiyor... Torrent iyi bir yardımcı antrenör olabilir ama asla G.Saray'ı çalıştıracak güçlü bir teknik adam olamaz.

GÜRCAN BİLGİÇ: Burak Elmas-Fatih Terim ikilisinin doğru bir transfer planlaması yapmadıkları ortada. Kerem dışında fark yaratan oyuncuları da yok. Ancak Gaziantep maçı özelinde fatura yönetim veya teknik heyetten ziyade, Gomis üzerinden kesilmeli. Kerem maçı asist kralı olarak bitirebilirdi. Bir taraf kaçırdı, diğeri attı. Bireysel hataların ön plana çıktığı maçtı. Erol Bulut da Galatasaray'ın bu zayıf noktasını iyi değerlendirdi.



İSKENDER GÜNEN: G.Saray'ın Avrupa'da aldığı sonuçlar, yapılan birçok yanlışın üstünü örttü. Şimdi Kral Çıplak! Belirli bir oyun felsefesi olmayan, oyuncu kalitesi bir büyük takıma yakışır şekilde değil. Son Gaziantep maçında görüldü ki Galatasaray'ın Kerem'den başka bireysel becerisiyle katkı yapan ikinci oyuncusu yok. Göztepe ve Beşiktaş maçında alınan 3'er puan olmasa uzun yıllardan sonra ligde çok daha kötü bir tablo ortaya çıkabilirdi. Bugün gelinen noktada bu kadrodan istikrarlı bir yapı oluşma şansı Kaf Dağı'nın ardında...

ELMAS NE DİYECEK?

BÜLENT TİMURLENK: Oyunun kalbi orta sahayı hafife alan ve sayısız transfer yanlışı yapan G.Saray'ın güneşli günleri Avrupa'daydı. Ancak Domenec Torrent, rakipleri okumakta zorlanıyor, oyuna müdahaleleri ise yetersiz. G.Saray'da hafta sonunda mali kongre var. Büyük bir ihtimalle Başkan Burak Elmas, üyelerden 'Bana ocak ayına kadar zaman verin, doğruları yapmazsak o tarihte erken seçim kararı alırım' diyecektir. 30 milyon Euro para harcayıp 3 kulvara da kepenk indiriyorsanız, futbol aklınızı gözden geçirmelisiniz.

SENEYE DE DEVAM ETMELİ

SORU: F.Bahçe'de İsmail Kartal fırtınası esiyor. Gelecek sezon da takımın başında kalmasını isteyenler var. Sizin düşünceniz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail hoca zaten Löw'e takımı hazırlamak için göreve getirildi. Süreç içinde takımı geliştirecek, yeni sezona da hazırlayacaktı. Ama beklentilerin üstüne çıktı. Yerlerde sürünen takıma yeniden futbolcu olduklarını hatırlattı. Artık yıldızları olan bir takım Fenerbahçe. Üstelik ligin en genç kadrosuna sahipken. Artık en rahat olan Fenerbahçe yönetimi. Kartal ile bütünleşmiş bir taraftar sinerjisi yakaladılar. Görüşmelerinde de kimsenin nazını çekmek zorunda değiller.



LEVENT TÜZEMEN: İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yarattığı tahribatları onardı. Futbolcuların birbirleriyle uyum içinde çalışmalarını sağladı, mental olarak toparladı. Şöhrete göre hareket etmedi ve Mesut Özil örneğindeki gibi kim kötü oynuyorsa oyundan aldı. İsmail Kartal deneyimli bir teknik adam. Camianın duygularını biliyor. Başkan Ali Koç, sırf hoca getirmek için hareket etmemeli, İsmail Kartal ile yola devam etmeyi düşünmeli.

İSKENDER GÜNEN: İsmail Kartal geldikten sonra 9 maçta alınan 20 puan var. Takım olumlu işaretler veriyor. Fakat bir gerçek var ki Kartal şampiyonluk hedefi kalmayan bir takımın başına geldi. Bu da üstündeki baskıyı azalttı. Eğer Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirecek olursa bunu bir başarı olarak değerlendirebiliriz.

BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe kalan maçlarının hepsini kazansa bile başkan Ali Koç'un İsmail Kartal ile devam etmeyeceğini biliyoruz. Unutmayalım, 10 maçın 8'ini kazanmış Emre Belözoğlu tecrübesiz diye gönderildi. Başkan Ali Koç, geçmişte şampiyonluklar kazanmış, adını Avrupa'da herkesin bildiği, marka bir teknik adam peşinde.

AVCI REHAVETE DİKKAT ETMELİ

SORU: Lider Trabzonspor Rize'ye kaybetti, rakibi ikinci sıradaki Konya da Fenerbahçe'ye yenildi. Neler söylersiniz?

İSKENDEN GÜNEN: Bazı maçlar var ki hava ve saha koşulları, oynamaya çalışan takım için sorun yaratır. Tıpkı Trabzonspor için Rize maçındaki gibi. Çünkü Trabzonspor'un oyun planında topa sahip olma ve çok pas var. Ayrıca mutlak 3 puana ihtiyacı olan Rize, ortaya koydukları dirençle başarılı oldu.

GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe, Konya maçını tribünlerle çevirdi. Oyuncuların kendilerine güveni geri geldi. Kalan maçlarda kim kırılmazsa o ikinci olacak. Trabzonspor şampiyonluk haftasını erteledi. Ancak Abdullah Avcı rehavete dikkat etmeli...

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Futbolcu isyan ediyor Torrent hikaye anlatıyor
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