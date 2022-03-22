Futbolcu isyan ediyor Torrent hikaye anlatıyor

LEVENT TÜZEMEN: Yardımcı bir hocayla yola devam etmenin faturasını G.Saray ödemeye devam ediyor. Torrent maçı okuyamıyor, doğru kadroyaratamıyor, bazı oyunculara karşı tavırlıdavranıyor. Zorbay Küçük, Başakşehir maçı sonrası Arda Turan ve bazı oyuncularla sorun yaşamıştı. Terim çıkıp Küçük'e "Sen benimoyuncularıma yalancı diyemezsin" diye çıkışmıştı. Antep maçında az daha Kerem'in ayağı kırılıyordu, kulüp Kerem'in aldığı darbelerin fotoğrafını yayınladı. Maçtan sonra Torrent, yenilginin hikâyesini anlattı. Hakemle ilgili Kerem'e yapılan tekmelerden dolayı tek kelime etmedi. Oyuncular Torrent'isevmiyor... Torrent iyi bir yardımcı antrenör olabilir ama asla G.Saray'ı çalıştıracak güçlü bir teknik adam olamaz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Burak Elmas-Fatih Terim ikilisinin doğru bir transfer planlaması yapmadıkları ortada. Kerem dışındafark yaratan oyuncuları da yok. Ancak Gaziantep maçı özelinde fatura yönetim veya teknik heyetten ziyade, Gomis üzerinden kesilmeli. Kerem maçı asistkralı olarak bitirebilirdi. Bir taraf kaçırdı, diğeri attı. Bireysel hataların ön plana çıktığı maçtı. Erol Bulut da Galatasaray'ın buzayıf noktasını iyi değerlendirdi.
İSKENDER GÜNEN: G.Saray'ın Avrupa'da aldığı sonuçlar, yapılan birçok yanlışın üstünü örttü. Şimdi Kral Çıplak! Belirli bir oyun felsefesi olmayan, oyuncu kalitesi bir büyük takıma yakışır şekilde değil. Son Gaziantep maçında görüldü ki Galatasaray'ınKerem'den başka bireysel becerisiylekatkı yapan ikinci oyuncusuyok. Göztepe ve Beşiktaş maçında alınan 3'er puan olmasa uzun yıllardan sonra ligde çok daha kötü bir tablo ortaya çıkabilirdi. Bugün gelinennoktada bu kadrodan istikrarlıbir yapı oluşma şansı Kaf Dağı'nınardında...
ELMAS NE DİYECEK?
BÜLENT TİMURLENK: Oyunun kalbi orta sahayı hafife alan ve sayısız transfer yanlışı yapan G.Saray'ın güneşli günleri Avrupa'daydı. Ancak Domenec Torrent, rakipleri okumakta zorlanıyor, oyuna müdahaleleri ise yetersiz. G.Saray'da hafta sonundamali kongre var. Büyük bir ihtimalleBaşkan Burak Elmas, üyelerden 'Banaocak ayına kadar zaman verin, doğrularıyapmazsak o tarihte erken seçim kararıalırım' diyecektir. 30 milyon Euro para harcayıp 3 kulvara da kepenk indiriyorsanız, futbol aklınızı gözden geçirmelisiniz.
SENEYE DE DEVAM ETMELİ
SORU: F.Bahçe'de İsmail Kartalfırtınası esiyor. Gelecek sezon datakımın başında kalmasını isteyenlervar. Sizin düşünceniz nedir?
GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail hocazaten Löw'e takımı hazırlamak içingöreve getirildi. Süreç içinde takımıgeliştirecek, yeni sezona da hazırlayacaktı.Ama beklentilerin üstüne çıktı. Yerlerdesürünen takıma yeniden futbolcuolduklarını hatırlattı. Artık yıldızlarıolan bir takım Fenerbahçe. Üstelik liginen genç kadrosuna sahipken. Artıken rahat olan Fenerbahçe yönetimi. Kartalile bütünleşmiş bir taraftar sinerjisiyakaladılar. Görüşmelerinde de kimseninnazını çekmek zorunda değiller.
LEVENT TÜZEMEN: İsmailKartal, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nınyarattığı tahribatlarıonardı. Futbolcuların birbirleriyleuyum içinde çalışmalarınısağladı, mental olarak toparladı.Şöhrete göre hareket etmedi ve MesutÖzil örneğindeki gibi kim kötü oynuyorsaoyundan aldı. İsmail Kartaldeneyimli bir teknik adam. Camianınduygularını biliyor. Başkan Ali Koç,sırf hoca getirmek için hareket etmemeli,İsmail Kartal ile yola devametmeyi düşünmeli.
İSKENDER GÜNEN: İsmailKartal geldikten sonra 9 maçta alınan20 puan var. Takım olumluişaretler veriyor. Fakat bir gerçek varki Kartal şampiyonluk hedefi kalmayanbir takımın başına geldi. Bu da üstündekibaskıyı azalttı. Eğer Fenerbahçe ligiikinci sırada bitirecek olursa bunu bir başarıolarak değerlendirebiliriz.
BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe kalanmaçlarının hepsini kazansa bile başkanAli Koç'un İsmail Kartal ile devametmeyeceğini biliyoruz. Unutmayalım,10 maçın 8'ini kazanmış Emre Belözoğlutecrübesiz diye gönderildi.Başkan Ali Koç, geçmişte şampiyonluklarkazanmış, adını Avrupa'daherkesin bildiği, marka birteknik adam peşinde.
AVCI REHAVETE DİKKAT ETMELİ
SORU: Lider TrabzonsporRize'ye kaybetti, rakibi ikinci sıradakiKonya da Fenerbahçe'yeyenildi. Neler söylersiniz?
İSKENDEN GÜNEN: Bazımaçlar var ki hava ve saha koşulları,oynamaya çalışan takım içinsorun yaratır. Tıpkı Trabzonsporiçin Rize maçındaki gibi. ÇünküTrabzonspor'un oyun planındatopa sahip olma ve çok pas var.Ayrıca mutlak 3 puana ihtiyacıolan Rize, ortaya koyduklarıdirençle başarılı oldu.
GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe, Konya maçını tribünlerle çevirdi. Oyuncuların kendilerine güveni geri geldi. Kalan maçlarda kim kırılmazsa o ikinci olacak. Trabzonspor şampiyonluk haftasını erteledi. Ancak Abdullah Avcı rehavete dikkat etmeli...