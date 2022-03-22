GS&FB: Birlik’ten çıkarız

Kulüpler Birliği'nde dün yapılan toplantıda zaman zaman gerilim yükseldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ın, "Galatasaray veFenerbahçe bu birliğin ağır toplarıdır.Kulüplerimizin adı kullanılarakişler yapılıyor. Yayın ilahesindeşimdiye kadar istediğimiz sonuçlaraulaşamadık. TFF üzerinde dahafazla baskı yapmalıyız. GerekirseKulüpler Birliği'nden çıkarız" dediği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da "Burak Başkan haklı…Beklentilerimize karşılık bulamazsakbiz de ayrılmayı düşünüyoruz" sözleriyle Elmas'a destek verdiği belirtildi.