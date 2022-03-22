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Giriş Tarihi: 22.3.2022

GS&FB: Birlik’ten çıkarız

GS&FB: Birlik’ten çıkarız
Kulüpler Birliği'nde dün yapılan toplantıda zaman zaman gerilim yükseldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ın, "Galatasaray ve Fenerbahçe bu birliğin ağır toplarıdır. Kulüplerimizin adı kullanılarak işler yapılıyor. Yayın ilahesinde şimdiye kadar istediğimiz sonuçlara ulaşamadık. TFF üzerinde daha fazla baskı yapmalıyız. Gerekirse Kulüpler Birliği'nden çıkarız" dediği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da "Burak Başkan haklı… Beklentilerimize karşılık bulamazsak biz de ayrılmayı düşünüyoruz" sözleriyle Elmas'a destek verdiği belirtildi.

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GS&FB: Birlik’ten çıkarız
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