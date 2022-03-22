Her kulvarda nal topladı!

G.Saray, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol branşlarında da döküldü. Taraftar grupları, başkan Elmas ve ekibini suçlarken üyeler de kendi aralarındaki toplantılarda “15. sıradaki takım ibra mı edilir!” diyerek eleştirilerini sıralıyor
Burak Elmas döneminde G.Saray sportif olarak adeta dibe vurdu. Futbolda Avrupa Ligi'ndeki başarıya rağmen Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılar, diğer branşlarda da döküldü. Antrenörü Ekrem Memnun'la yollarını ayıran erkek basketbol takımı, Avrupa'dan elenmesi kesinleştikten sonra ligde 8. sıraya kadar geriledi. Kadın basketbol takımı 7. sıradabulunuyor. Voleybolda iki şube de 6. sırayla yetindi. Kadın futboltakımı ise 6. sırada şampiyonlukiddiasındançok uzak. Cumartesi günü gerçekleşecek Genel Kurul'da Burak Elmas ve yönetimini, zorlu bir ibra oylaması bekliyor. Taraftar grupları Elmas'ın istifa etmesini ya da seçim kararı almasını istiyor. Kulüp üyeleri sosyal medyada ve kendi aralarında yaptıkları toplantılarda "Takım ligde 15. sırada. Bu yönetimmi ibra olacak?" diyerek eleştirilerini sıralıyor. Haziran ayında 41 oy farkla başkan seçilen BurakElmas, üyelerin %32 desteğiyle koltuğaoturmuştu, Geride kalan 9 aylık süreçte özellikle futbolda işler iyi gitmedi, Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle de Elmas, kredisini kaybetti.