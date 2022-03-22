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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Her kulvarda nal topladı!

MEHMET ÖZCAN
Her kulvarda nal topladı!

G.Saray, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol branşlarında da döküldü. Taraftar grupları, başkan Elmas ve ekibini suçlarken üyeler de kendi aralarındaki toplantılarda “15. sıradaki takım ibra mı edilir!” diyerek eleştirilerini sıralıyor

Burak Elmas döneminde G.Saray sportif olarak adeta dibe vurdu. Futbolda Avrupa Ligi'ndeki başarıya rağmen Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılar, diğer branşlarda da döküldü. Antrenörü Ekrem Memnun'la yollarını ayıran erkek basketbol takımı, Avrupa'dan elenmesi kesinleştikten sonra ligde 8. sıraya kadar geriledi. Kadın basketbol takımı 7. sırada bulunuyor. Voleybolda iki şube de 6. sırayla yetindi. Kadın futbol takımı ise 6. sırada şampiyonluk iddiasından çok uzak. Cumartesi günü gerçekleşecek Genel Kurul'da Burak Elmas ve yönetimini, zorlu bir ibra oylaması bekliyor. Taraftar grupları Elmas'ın istifa etmesini ya da seçim kararı almasını istiyor. Kulüp üyeleri sosyal medyada ve kendi aralarında yaptıkları toplantılarda "Takım ligde 15. sırada. Bu yönetim mi ibra olacak?" diyerek eleştirilerini sıralıyor. Haziran ayında 41 oy farkla başkan seçilen Burak Elmas, üyelerin %32 desteğiyle koltuğa oturmuştu, Geride kalan 9 aylık süreçte özellikle futbolda işler iyi gitmedi, Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle de Elmas, kredisini kaybetti.

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Her kulvarda nal topladı!
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