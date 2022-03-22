İnanarak çalışarak mucizeyi çağırabilirsiniz

"Futbolun kuralı şudur: Herkes herkesi yenebilir. Hiç kimseyi yenmek mucize değil. Mucizeyi inanarak ve de çok çalışarak çağırabilirsiniz" "Portekiz'in favori gösterilmesi normal. Ancak bizim ne yapacağımız önemli! Şunu söyleyebilirim; onlar için de zor bir 90 dakika olacak"
Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmek için tek maçta geçmemiz gerekenPortekiz ile perşembe günü oynayacağımız tarihimaçın haftasına girdik. Ay-yıldızlar bu maç için dünPorto'ya uçtu… Öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Riva'da misafiriydik. 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de yakından takip ettiğimiz Alman hoca, futbolculuk dönemindeki gibi samimi, dostane ve sıcak tavırları, net ve objektif cevaplarıyla bizi ağırladı. Gerçekçi ama umut doluydu.Panik değil, öz güveni yerindeydi. Çaylarımızı elleriyle ikram ettiği 2 saate yaklaşan sohbetimizden öne çıkanlar şöyle:
HER ZAMAN FAVORİLER KAZANMAZ
Portekiz ve son Avrupa şampiyonu İtalya'nın direktturnuvaya katılması beklenirken play-off'ta rakibimizoldular. İkisi de favori gösteriliyor? Şansımız nedir?
Futbolun gerçekleri ortada… Portekiz'in favorigösterilmesi normal. Önemli olan Porto'da bizim neyapacağımız. Çalışmalarımızı yaptık, hazırız. Şunusöyleyebilirim. Portekiz için de zorlu bir 90dakika olacak. Rakibe ve gücüne saygı duyuyoruzama futbolda her zaman favoriler kazanmaz.Tarihte birçok örneği var.
KARAMSARLIK İSTEMİYORUM
Kura öncesi 'Portekiz, İtalya gelmesin' gibibir ifade kullandınız. Geldiler... Bu iki takımı geçmeksöylendiği gibi bir mucize mi?Öncelikle gerçeği ortaya koyalım. Rakiplerimiz FIFAsıralamasında 6. ve 8. sırada bulunuyorlar; biz ise39. sıradayız. Karamsar tablo oluşmasını istemem. Futbolunkuralı şudur: Herkes, herkesi yenebilir. Hiç kimseyi yenmekmucize değil. Mucizeyi inanarak ve çok çalışarakçağırabilirsiniz! Eşleşme olduğundan buyana ekibimle birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.Rakip analizleri, kendimizle ilgili çalışmalar,raporlar kadroda bulunacak oyuncular, taktikanaliz ve stratejiler her açıdan hazırız. Portekiz tecrübeli ve yaşlı. Ronaldo baştaolmak üzere bazı oyuncuların son DünyaKupası şansları olabilir. Stres yapabilirler mi?Maçtaki stratejimiz aktif olmak. Rakibi beklemeyeceğiz.Deneyimli Portekizli oyunculariçin Dünya Kupası'nda olmak bir fırsat ancakbir yandan da baskı altında olacaklardır.
ACELE ETMEMELİYİZ! ARDA'YI KORUMALIYIZ
G.Saraylı Kerem ve F.Bahçeli Ardahakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Kerem, uzun diyemeyeceğimiz bir süreönce alt liglerde forma giyiyordu, şimdiA Milli Takım'da... Kariyerinde sıra dışı bir yükselişioldu. Büyük maçları oynama konusunda müthişhevesli ve arzulu görüyorum kendisini. Arda'yagelince; Türk futbolunun geleceğinde, altın değerindekiisimlerden olacaktır. Fenerbahçe'deki meslektaşım(İsmail Kartal) onu korumamız gerektiğinibelirtmiş. Bence çok doğru söylemiş. Arda Gülertarzındaki oyuncuları korumalıyız. Belli konulardaaceleyle hareket edilirse, bu onlar için çok hızlıatılmış adımlar olabilir. Şu anda U17 Milli Takımı,Elit Tur'da mücadele edecek ve Avrupa Şampiyonası'nınfinal turnuvasına kalma şansları var. Arda'nınyaşındaki futbolcuların kendi yaş kategorilerindefinal turnuvasına katılıp akranlarıyla kendileriniölçmeleri çok önemli bir konudur.
Aday kadroya 3 yeni isim dahil ettiniz?
Buisimler play-off maçlarına yönelik mi?Kadrodaki herkesin oynama şansı var. Son dörtmaçımızda yer alan, oynayan futbolcularımız şimdide iyi durumda. Bekleyip göreceğiz. Kaleci tercihlerindeki kriteriniz nedir?
ErsinDestanoğlu niçin dışarıda kaldı?Harika kalecilerimiz var. Yalnızca A Milli değil,U21'de de durum böyle. Benim dönemimde kalecilerimizUğurcan, Altay ve Sinan oldu. Altay sakatlandığındaErsin'i kadroya aldık. Altay'ın sakatlığıgeçti ve takıma döndü. Ersin'in Destanoğlu,U21 ile resmi maç oynama ihtimalinin daha yüksekolması da ayrı bir etken. Enes Ünal'ıntakıma dönüşüyle ilgilineler söylersiniz?
Kendisi La Liga gol krallığısıralamasında en üstlerde yer alıyor. Bu sezon harikuladebir performans sergiliyor. Onun aramızdaolmasını herhalde hiç tartışmaya gerek yok. Oynayan Umut Meraş yerine Caner Erkin'ive Beşiktaş'ta fazla şans bulamayan RıdvanYılmaz'ı tercih etmenizin sebebi nedir?
Bildiğiniz gibi Ferdi ve Kasımpaşa'danEren Elmalı sakatlandı. Hem Caner hem deRıdvan bizim nasıl oynadığımızı ve çalışmaprensiplerimizi biliyor. Benim dönemimdedaha önce aramızda olmamış bir oyuncuyudaha kadroya almak istemedim. Cenk Tosun'un son durumunu izlemefırsatınız oldu mu?Kendisiyle temastayım. Şu anda sakatlığıvar ve sezon sonuna kadar oynayamayacak.Cenk'le irtibatta kalacağımızı belirttik.
ZİRVEDEN AŞAĞI DÜŞMÜŞ BİR TAKIM VARDI
Kuntz, Letonya'yı 2-1 yendiğimiz ve galibiyetgolünün 90+9'da geldiği maçı ayrı bir yerekoyuyor ve düşüncelirini şöyle anlatıyor:
Geçmişi, benden önceki dönemi konuşmak istemiyorum.Sadece çok zirvelere çıkmış, sonrasındada aşağılara düşmüş bir takım görüyoruz! Sürekliliksağlamak güç olmuş… Süreci biliyorumama önümüze bakıyorum. Takımın gelişiminden memnunumama daha yolun başındayız. Bize ilk olarak takımruhu gerekliydi. Hızlıca güçlü takım ruhuna ulaşmamız gerekiyordu.Takım ruhuna etki eden iki faktör vardır. Öz güveniyükseltmek ve kaliteyi yukarı çekmek.
Oyuncular bizi dinledilerve anladılar. Onlar için yeni olan "Saha içinde ne yapmalıyız?"diye biz onlara sorduk ve onların da fikirlerineönem verdiğimizi hissettirdik. Az zamanda küçük kazanımlarelde ettik. Kalemizden uzak noktalarda daha çoktop kazanmaya ve üçüncü bölgede daha fazla pas yapmayabaşladık. Letonya maçında son dakikada gelengolle duygusal olarak takım bütünleşmesini sağladık.İhtiyacımız vardı. Şimdi çok daha iyi durumdayız.
TAKTİKSEL ESNEKLİK VERECEK
Ferdi, Türk Milli Takımı'nıseçti. Ne söylersiniz?
Milli takım seçimi konusugeldiğinde hep şu örneğiveririm. İki çocuğunuzvar ve size ençok hangisini sevdiğinizsoruluyor. Busoruya cevap vermekoldukça zordur. Benkendisini daha çok Türkhissettiğinden ve kendisineanlattığımız planlarımızdanikna olduğu için Türkiyeiçin oynamayı tercih ettiğinidüşünüyorum. Nasıl bir takımistediğimizi, onun bu planlarınneresinde olacağını konuştuk. Neresinde olabilir?
Ferdi'nin varlığı bize taktikselesneklik sağlayacak. Türkiye'yi seçtiğiiçin çok memnunum.
ORKUN KÖKÇÜ MÜTHİŞ GELİŞTİ
Hakan Çalhanoğlu Milli Takım'da sol kanatya da forvet arkasından ziyade 8'e doğruevrildi. Buna ne dersiniz?
Hakan sorusunun cevabıyla ilgili Hamit'le(Altıntop) de konuştuk. Belki bizimtarzımız futbolcularımıza alışılmadık geliyordur.Onlara karşı açık sözlü ve dürüstüm.Yaptığımız sohbetlerde bazılarıMilli Takım'ın oyunu için çözümünbir parçası olmak istiyor. Birkısmı ise, 'Biz verdiğiniz göreveuyarız' diyor. Hakan kadromuzdaki en tecrübeliisimlerden biri. Temel noktamız futbolcularımızınve takımımızın performansını en üst düzeyeçekmek. Görüşmelere Hakan'la başladıkbelki kendisi Almanya doğumlu olduğuiçin yadırgamadı ve sonunda kendi çözümünüoluşturdu. Mesela Orkun Kökçüde müthiş bir gelişme var. Bu yaşta(21) bu performansı sergilemesi harika.Konuşmalarımızın yükselişindetesiri olduğunu düşünüyorum.