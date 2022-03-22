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Giriş Tarihi: 22.3.2022

İnanarak çalışarak mucizeyi çağırabilirsiniz

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
İnanarak çalışarak mucizeyi çağırabilirsiniz

"Futbolun kuralı şudur: Herkes herkesi yenebilir. Hiç kimseyi yenmek mucize değil. Mucizeyi inanarak ve de çok çalışarak çağırabilirsiniz" "Portekiz'in favori gösterilmesi normal. Ancak bizim ne yapacağımız önemli! Şunu söyleyebilirim; onlar için de zor bir 90 dakika olacak"

Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmek için tek maçta geçmemiz gereken Portekiz ile perşembe günü oynayacağımız tarihi maçın haftasına girdik. Ay-yıldızlar bu maç için dün Porto'ya uçtu… Öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Riva'da misafiriydik. 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de yakından takip ettiğimiz Alman hoca, futbolculuk dönemindeki gibi samimi, dostane ve sıcak tavırları, net ve objektif cevaplarıyla bizi ağırladı. Gerçekçi ama umut doluydu. Panik değil, öz güveni yerindeydi. Çaylarımızı elleriyle ikram ettiği 2 saate yaklaşan sohbetimizden öne çıkanlar şöyle:

HER ZAMAN FAVORİLER KAZANMAZ

Portekiz ve son Avrupa şampiyonu İtalya'nın direkt turnuvaya katılması beklenirken play-off'ta rakibimiz oldular. İkisi de favori gösteriliyor? Şansımız nedir?
Futbolun gerçekleri ortada… Portekiz'in favori gösterilmesi normal. Önemli olan Porto'da bizim ne yapacağımız. Çalışmalarımızı yaptık, hazırız. Şunu söyleyebilirim. Portekiz için de zorlu bir 90 dakika olacak. Rakibe ve gücüne saygı duyuyoruz ama futbolda her zaman favoriler kazanmaz. Tarihte birçok örneği var.




KARAMSARLIK İSTEMİYORUM

Kura öncesi 'Portekiz, İtalya gelmesin' gibi bir ifade kullandınız. Geldiler... Bu iki takımı geçmek söylendiği gibi bir mucize mi? Öncelikle gerçeği ortaya koyalım. Rakiplerimiz FIFA sıralamasında 6. ve 8. sırada bulunuyorlar; biz ise 39. sıradayız. Karamsar tablo oluşmasını istemem. Futbolun kuralı şudur: Herkes, herkesi yenebilir. Hiç kimseyi yenmek mucize değil. Mucizeyi inanarak ve çok çalışarak çağırabilirsiniz! Eşleşme olduğundan bu yana ekibimle birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Rakip analizleri, kendimizle ilgili çalışmalar, raporlar kadroda bulunacak oyuncular, taktik analiz ve stratejiler her açıdan hazırız.
Portekiz tecrübeli ve yaşlı. Ronaldo başta olmak üzere bazı oyuncuların son Dünya Kupası şansları olabilir. Stres yapabilirler mi? Maçtaki stratejimiz aktif olmak. Rakibi beklemeyeceğiz. Deneyimli Portekizli oyuncular için Dünya Kupası'nda olmak bir fırsat ancak bir yandan da baskı altında olacaklardır.

ACELE ETMEMELİYİZ! ARDA'YI KORUMALIYIZ

G.Saraylı Kerem ve F.Bahçeli Arda hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Kerem, uzun diyemeyeceğimiz bir süre önce alt liglerde forma giyiyordu, şimdi A Milli Takım'da... Kariyerinde sıra dışı bir yükselişi oldu. Büyük maçları oynama konusunda müthiş hevesli ve arzulu görüyorum kendisini. Arda'ya gelince; Türk futbolunun geleceğinde, altın değerindeki isimlerden olacaktır. Fenerbahçe'deki meslektaşım (İsmail Kartal) onu korumamız gerektiğini belirtmiş. Bence çok doğru söylemiş. Arda Güler tarzındaki oyuncuları korumalıyız. Belli konularda aceleyle hareket edilirse, bu onlar için çok hızlı atılmış adımlar olabilir. Şu anda U17 Milli Takımı, Elit Tur'da mücadele edecek ve Avrupa Şampiyonası'nın final turnuvasına kalma şansları var. Arda'nın yaşındaki futbolcuların kendi yaş kategorilerinde final turnuvasına katılıp akranlarıyla kendilerini ölçmeleri çok önemli bir konudur.




Aday kadroya 3 yeni isim dahil ettiniz?
Bu isimler play-off maçlarına yönelik mi? Kadrodaki herkesin oynama şansı var. Son dört maçımızda yer alan, oynayan futbolcularımız şimdi de iyi durumda. Bekleyip göreceğiz.
Kaleci tercihlerindeki kriteriniz nedir?
Ersin Destanoğlu niçin dışarıda kaldı? Harika kalecilerimiz var. Yalnızca A Milli değil, U21'de de durum böyle. Benim dönemimde kalecilerimiz Uğurcan, Altay ve Sinan oldu. Altay sakatlandığında Ersin'i kadroya aldık. Altay'ın sakatlığı geçti ve takıma döndü. Ersin'in Destanoğlu, U21 ile resmi maç oynama ihtimalinin daha yüksek olması da ayrı bir etken.
Enes Ünal'ın takıma dönüşüyle ilgili neler söylersiniz?
Kendisi La Liga gol krallığı sıralamasında en üstlerde yer alıyor. Bu sezon harikulade bir performans sergiliyor. Onun aramızda olmasını herhalde hiç tartışmaya gerek yok.
Oynayan Umut Meraş yerine Caner Erkin'i ve Beşiktaş'ta fazla şans bulamayan Rıdvan Yılmaz'ı tercih etmenizin sebebi nedir?
Bildiğiniz gibi Ferdi ve Kasımpaşa'dan Eren Elmalı sakatlandı. Hem Caner hem de Rıdvan bizim nasıl oynadığımızı ve çalışma prensiplerimizi biliyor. Benim dönemimde daha önce aramızda olmamış bir oyuncuyu daha kadroya almak istemedim.
Cenk Tosun'un son durumunu izleme fırsatınız oldu mu? Kendisiyle temastayım. Şu anda sakatlığı var ve sezon sonuna kadar oynayamayacak. Cenk'le irtibatta kalacağımızı belirttik.

ZİRVEDEN AŞAĞI DÜŞMÜŞ BİR TAKIM VARDI

Kuntz, Letonya'yı 2-1 yendiğimiz ve galibiyet golünün 90+9'da geldiği maçı ayrı bir yere koyuyor ve düşüncelirini şöyle anlatıyor:
Geçmişi, benden önceki dönemi konuşmak istemiyorum. Sadece çok zirvelere çıkmış, sonrasında da aşağılara düşmüş bir takım görüyoruz! Süreklilik sağlamak güç olmuş… Süreci biliyorum ama önümüze bakıyorum. Takımın gelişiminden memnunum ama daha yolun başındayız. Bize ilk olarak takım ruhu gerekliydi. Hızlıca güçlü takım ruhuna ulaşmamız gerekiyordu. Takım ruhuna etki eden iki faktör vardır. Öz güveni yükseltmek ve kaliteyi yukarı çekmek.



Oyuncular bizi dinlediler ve anladılar. Onlar için yeni olan "Saha içinde ne yapmalıyız?" diye biz onlara sorduk ve onların da fikirlerine önem verdiğimizi hissettirdik. Az zamanda küçük kazanımlar elde ettik. Kalemizden uzak noktalarda daha çok top kazanmaya ve üçüncü bölgede daha fazla pas yapmaya başladık. Letonya maçında son dakikada gelen golle duygusal olarak takım bütünleşmesini sağladık. İhtiyacımız vardı. Şimdi çok daha iyi durumdayız.

TAKTİKSEL ESNEKLİK VERECEK

Ferdi, Türk Milli Takımı'nı seçti. Ne söylersiniz?
Milli takım seçimi konusu geldiğinde hep şu örneği veririm. İki çocuğunuz var ve size en çok hangisini sevdiğiniz soruluyor. Bu soruya cevap vermek oldukça zordur. Ben kendisini daha çok Türk hissettiğinden ve kendisine anlattığımız planlarımızdan ikna olduğu için Türkiye için oynamayı tercih ettiğini düşünüyorum. Nasıl bir takım istediğimizi, onun bu planların neresinde olacağını konuştuk.
Neresinde olabilir?
Ferdi'nin varlığı bize taktiksel esneklik sağlayacak. Türkiye'yi seçtiği için çok memnunum.

ORKUN KÖKÇÜ MÜTHİŞ GELİŞTİ

Hakan Çalhanoğlu Milli Takım'da sol kanat ya da forvet arkasından ziyade 8'e doğru evrildi. Buna ne dersiniz?
Hakan sorusunun cevabıyla ilgili Hamit'le (Altıntop) de konuştuk. Belki bizim tarzımız futbolcularımıza alışılmadık geliyordur. Onlara karşı açık sözlü ve dürüstüm. Yaptığımız sohbetlerde bazıları Milli Takım'ın oyunu için çözümün bir parçası olmak istiyor. Bir kısmı ise, 'Biz verdiğiniz göreve uyarız' diyor. Hakan kadromuzdaki en tecrübeli isimlerden biri. Temel noktamız futbolcularımızın ve takımımızın performansını en üst düzeye çekmek. Görüşmelere Hakan'la başladık belki kendisi Almanya doğumlu olduğu için yadırgamadı ve sonunda kendi çözümünü oluşturdu. Mesela Orkun Kökçü de müthiş bir gelişme var. Bu yaşta (21) bu performansı sergilemesi harika. Konuşmalarımızın yükselişinde tesiri olduğunu düşünüyorum.

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