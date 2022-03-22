İnanarak çalışarak mucizeyi çağırabilirsiniz

Giriş Tarihi: 22.3.2022

"Futbolun kuralı şudur: Herkes herkesi yenebilir. Hiç kimseyi yenmek mucize değil. Mucizeyi inanarak ve de çok çalışarak çağırabilirsiniz" "Portekiz'in favori gösterilmesi normal. Ancak bizim ne yapacağımız önemli! Şunu söyleyebilirim; onlar için de zor bir 90 dakika olacak"