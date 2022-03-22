Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pepe, Türkiye’ye karşı yok
Giriş Tarihi: 22.3.2022

Pepe, Türkiye’ye karşı yok

Pepe, Türkiye’ye karşı yok
Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-offlar yarı final ilk maçında perşembe günü karşılaşacağı Portekiz'in ünlü savunma oyuncusu Pepe, Koronavirüs'e yakalandı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli stoper kadrodan çıkarılırken, yerine Lille'de oynayan Tiago Djalo dahil edildi. Defansta düzenli olarak oynayan Pepe dışında Ruben Diaz da sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı görev alamayacak. Portekiz'de ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Neves'in de yerine Machado Ferreira kadroya alınmıştı

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du
FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
SON DAKİKA: 132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber
Son dakika haberleri: 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Çiller, Akşener’i neden bakan yapmıştı?
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
İYİ Parti’de istifa depremi! Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Pepe, Türkiye’ye karşı yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA