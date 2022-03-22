Pepe, Türkiye’ye karşı yok

Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-offlar yarı final ilk maçında perşembe günü karşılaşacağı Portekiz'inünlü savunma oyuncusu Pepe,Koronavirüs'e yakalandı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli stoper kadrodan çıkarılırken, yerine Lille'de oynayan Tiago Djalo dahil edildi. Defansta düzenli olarak oynayan Pepe dışında Ruben Diaz da sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı görev alamayacak. Portekiz'de ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Neves'in de yerine Machado Ferreira kadroya alınmıştı