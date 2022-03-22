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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Pereira ile geldi Kartal ile coştu

Pereira ile geldi Kartal ile coştu
SARI-LACIVERTLILERDE Miguel Crespo rüzgârı esiyor... Eski teknik direktör Pereira'nın tavsiyesiyle kadroya dahil olan Portekizli oyuncu, İsmail Kartal'la birlikte performans zirvesini yakaladı. Pereira döneminde sadece 2 kez sahada 90 dakika kalan Crespo, 10 maçlık Kartal döneminde ise 7 maçın 90 dakikasında forma giydi. Bu 10 karşılaşmanın birinde sakat, birinde ise cezalıydı. Bu süreçte 2 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında Pelkas'a gol attırıp galibiyette önemli rol oynadı. Yaptığı asistin yanında Crespo, istatistikleriyle de maça damga vurdu. 79 pasın 76'sında isabet sağlayan Portekizli, 5 yerde müdahale, 5 pas arası, 4 dribling, 3 anahtar pas, 1 asist ve 11 sahipsiz top alma gibi rakamlarla dikkat çekti.

SZALAI'DEN KÖTÜ HABER
FENERBAHÇE'NIN Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, Konyaspor maçında sakatlanıp 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi. Tedavisinin 2 ila 3 hafta arasında sürmesi beklenen 24 yaşındaki oyuncunun, ligdeki Galatasaray derbisine yetişebilmek için yoğun bir çaba harcayacağı kaydedildi.

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Pereira ile geldi Kartal ile coştu
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