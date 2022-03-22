Pereira ile geldi Kartal ile coştu

SARI-LACIVERTLILERDE Miguel Crespo rüzgârı esiyor... Eski teknik direktör Pereira'nın tavsiyesiyle kadroya dahil olan Portekizli oyuncu, İsmail Kartal'la birlikte performans zirvesini yakaladı. Pereira dönemindesadece 2 kez sahada90 dakika kalan Crespo, 10maçlık Kartal dönemindeise 7 maçın 90 dakikasındaforma giydi. Bu 10 karşılaşmanın birinde sakat, birinde ise cezalıydı. Bu süreçte 2 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında Pelkas'a gol attırıp galibiyette önemli rol oynadı. Yaptığı asistin yanındaCrespo, istatistikleriylede maça damga vurdu. 79 pasın 76'sında isabet sağlayan Portekizli, 5 yerde müdahale,5 pas arası, 4 dribling,3 anahtar pas, 1 asistve 11 sahipsiz top alma gibirakamlarla dikkat çekti.
SZALAI'DEN KÖTÜ HABER FENERBAHÇE'NIN Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, Konyaspor maçında sakatlanıp 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi. Tedavisinin 2 ila 3 hafta arasında sürmesi beklenen 24 yaşındaki oyuncunun, ligdeki Galatasaray derbisine yetişebilmek için yoğun bir çaba harcayacağı kaydedildi.