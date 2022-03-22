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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Tavrımız belli; Fazla para

Tavrımız belli; Fazla para

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesiyle ilgili olarak 28 Mart’ta TFF’de yapılacak toplantıyı işaret etti

TRABZONSPOR ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesi ile ilgili yol haritasını çizdiklerini belirten Ağaoğlu, "TRT, geçen hafta ihaleden çekildiğini söyledikten sonra bizim de önümüze farklı bir fotoğraf geldi. Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk. Fikir ayrılığına tanık olmadım. Tavrımız belli; fazla para... 28 Mart'ta TFF'de yayın ihalesi için bir toplantı yapılacak. Karar da verilecektir" dedi.

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