Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesiyle ilgili olarak 28 Mart’ta TFF’de yapılacak toplantıyı işaret etti
TRABZONSPOR ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesi ile ilgili yol haritasını çizdiklerini belirten Ağaoğlu, "TRT, geçen hafta ihaleden çekildiğini söyledikten sonra bizim de önümüze farklıbir fotoğraf geldi. Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk. Fikir ayrılığına tanıkolmadım. Tavrımız belli; fazla para... 28 Mart'ta TFF'de yayın ihalesi için bir toplantı yapılacak. Karar da verilecektir" dedi.