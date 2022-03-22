Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor için yargıçtan izin aldı
Giriş Tarihi: 22.3.2022

Trabzonspor için yargıçtan izin aldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzonspor için yargıçtan izin aldı

Fransa’da 5 yıldır yurt dışı yasağı bulunan Trabzonsporlu Mustafa Likos, yazdığı duygusal mektupla yargıç Celine Martini’yi ikna edip Trabzon maçına gelme vizesini aldı

Paris'te yaşayan Trabzonspor taraftarı Mustafa Likos, takımının şampiyonluk yolundaki maçlarını izleyebilmek için hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağını kaldırttı. 5 yıl önce karıştığı kavga nedeniyle yurt dışı yasağı bulunan Mustafa Likos, takımının tarihi başarısını yerinde takip etmek için yargıç Celine Martini'ye mektup gönderdi. Bordo-mavili takımın bu zamana kadar aldığı başarıları ve bazı görsellerin bulunduğu mektup sonrasında hakim Martini, 27 Mart-10 Nisan arası için izin verdi.



MAHKEMEDEN GELEN CEVABI GÖRÜNCE AĞLADIM
SABAH'A konuşan Likos, "Her sene Türkiye'ye gelmek için başvurdum fakat ret cevabı verildi. Avukatım 'Yargıca mektup yazabilirsin' dedi. Trabzonspor'un ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı anlatıp izin istedim. Mektubu okuduğumda gözümden yaş geldi. Beni defalarca reddeden hakim bu kez izin verdi. Mahkemeden gelen cevabı görünce ağladım... Eşimle birlikte 27 Mart'a Trabzon'a geleceğiz. 3 Nisan'da oynanacak Beşiktaş maçını izleyeceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du
FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
SON DAKİKA: 132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber
Son dakika haberleri: 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Çiller, Akşener’i neden bakan yapmıştı?
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
İYİ Parti’de istifa depremi! Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor için yargıçtan izin aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA