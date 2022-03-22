Trabzonspor için yargıçtan izin aldı

Fransa’da 5 yıldır yurt dışı yasağı bulunan Trabzonsporlu Mustafa Likos, yazdığı duygusal mektupla yargıç Celine Martini’yi ikna edip Trabzon maçına gelme vizesini aldı
Paris'te yaşayan Trabzonspor taraftarı Mustafa Likos, takımının şampiyonluk yolundaki maçlarını izleyebilmek için hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağını kaldırttı. 5 yıl önce karıştığı kavga nedeniyle yurt dışı yasağı bulunan Mustafa Likos, takımının tarihi başarısını yerinde takip etmek için yargıç Celine Martini'ye mektup gönderdi. Bordo-mavili takımınbu zamana kadar aldığı başarılarıve bazı görsellerin bulunduğu mektupsonrasında hakim Martini, 27 Mart-10Nisan arası için izin verdi.
MAHKEMEDEN GELEN CEVABI GÖRÜNCE AĞLADIM
SABAH'A konuşan Likos, "Her sene Türkiye'ye gelmek için başvurdum fakat ret cevabı verildi. Avukatım 'Yargıca mektup yazabilirsin' dedi. Trabzonspor'un ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı anlatıp izin istedim. Mektubu okuduğumda gözümden yaş geldi. Beni defalarca reddeden hakimbu kez izin verdi. Mahkemeden gelen cevabı görünce ağladım... Eşimle birlikte 27 Mart'a Trabzon'a geleceğiz. 3 Nisan'da oynanacak Beşiktaş maçını izleyeceğiz" dedi.