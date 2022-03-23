Bildiğiniz bütün derbileri unutun! Bu derbi, 609 yıllık!

Selçuklu Hükümdarı Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Çelebi Mehmet Amasya'da şehzade olarak bulunduğu ‪1413-1421 yılları arasında, sipahilerin eğitimi için, kendisi ve daha sonra tahta 2. Murad olarak geçecek olan oğlu için iki alay oluşturdu. Çelebi Mehmet'in Amasyalılardan oluşan alayına kent bamyasıyla meşhur olduğu için Bamyacılar, oğlunun alayına ise lahanasıyla meşhur olan Merzifonlulardan oluştuğu için Lahanacılar adı verildi.

İki alayın sipahilerinden oluşan takımların, her an savaşa hazır olmaları için birbirleriyle yaptıkları atlı cirit talimi de tarihte ilk derbi oldu. Bu kıyasıya mücadele, İstanbul'un fethinden sonra saraya da taşındı. İki takım, bazen de halkı açık meydanlarda güreş, okçuluk, mızrak, top ve labut atma yarışları yaptı. Topkapı Sarayı'ndaki cirit meydanında, Cuma namazı sonrasında yapılan cirit maçlarını, padişahlar da fanatik taraftar olarak izledi. Sarayın cirit meydanına dikilen ve birinin üzerinde bamya, diğerinin üzerinde ise lahana figürü olan ve 2 takımı simgeleyen 2 anıt daha yaptırıldı.

609 yıl önce başlayan o derbi rekabeti, bugün futbolla sürüyor. Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup'ta yer alan Amasyaspor (Bamyacılar) ile Merzifonspor (Lahanacılar), dün tarihin en eski derbisinde, ligin bitmesine 3 hafta kala yine karşı karşıya geldi. Amasya 12 Haziran Stadyumundaki karşılaşmaya 41 puanla lider olarak çıkan Lahanacılar, 3-3 berabere biten maçta, 40 puanla ikinci sırada yer alan Bamyacılarla puanları paylaştı.