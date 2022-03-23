Cengiz’in hayali gerçek oldu

Eski başkan Mustafa Cengiz’in başlattığı güneş enerji santrali dün devreye alınırken 25 yılda en az 1 milyar TL gelir bekleniyor
Galatasaray ile Enerjisa işbirliğine gitti ve Nef Stadyumu'na güneş enerjisi santralinin devreye alma töreni gerçekleşti. Eski başkan Mustafa Cengiz'in başlattığı 25 yıllık uzun vadeli bu proje sonunda sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'de kendi elektriğini üreteceği güneş enerjisi panellerinden 1 milyar TL'den fazla gelir sağlayacak. Törende konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "37. Başkanımız rahmetli MustafaCengiz döneminde imzası atılan, Yusuf Günay'ında büyük emeği olan bu projenin açılışını yapıyoruz. Enerjisa ile yaptığımız işbirliği 25 yıl sonunda çok ciddi anlamda gelir üretecek. Bu proje devreye girdikten sonra bile gider kalemi olan enerji maliyeti konusunda katkı sağladı'' ifadelerini kullandı...