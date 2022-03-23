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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Emirhan’ın sorunu fizik-kondisyon

Emirhan’ın sorunu fizik-kondisyon
Beşiktaş'ın ocak ayında Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ilk çıkışını yapan ve sonrasında Çaykur Rizespor maçında attığı golle adından söz ettiren Emirhan İlkhan adeta kayıplara karıştı. 18 yaşındaki genç futbolcu son 7 resmi maçın 6'sında kulübeden çıkamazken sadece 28. haftada Başakşehir'e karşı 8 dakika sahada yer aldı. Genç oyuncunun süre bulamamasının nedeninin ise antrenmanlardaki fizik-kondisyon durumunun yeterli görülmemesi olarak ifade ediliyor

TRABZON MESAİSİ BAŞLIYOR
BEŞIKTAŞ'TA Hatayspor maçı sonrası takıma verilen 3 günlük izin bitti. Siyah-beyazlı takım, lider Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Milli takımlara giden oyuncular dışında sakatların da fazlalığı nedeniyle Kartal, az sayıda futbolcusuyla çalışmalarını yürütülecek.

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Emirhan’ın sorunu fizik-kondisyon
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