Emirhan’ın sorunu fizik-kondisyon

Beşiktaş'ınocak ayında Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ilk çıkışını yapan ve sonrasında Çaykur Rizespor maçında attığı golle adından söz ettiren Emirhan İlkhan adeta kayıplara karıştı. 18 yaşındaki genç futbolcu son 7 resmi maçın 6'sında kulübeden çıkamazken sadece 28. haftada Başakşehir'e karşı 8 dakika sahada yer aldı. Genç oyuncunun süre bulamamasının nedeninin ise antrenmanlardaki fizik-kondisyon durumunun yeterli görülmemesi olarak ifade ediliyor
TRABZON MESAİSİ BAŞLIYOR BEŞIKTAŞ'TA Hatayspor maçı sonrası takıma verilen 3 günlük izin bitti. Siyah-beyazlı takım,lider Trabzonspor'la oynayacağımaçın hazırlıklarına bugün 18.00'deNevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Milli takımlara giden oyuncular dışında sakatların da fazlalığı nedeniyle Kartal, az sayıda futbolcusuyla çalışmalarını yürütülecek.