İngiltere hükümeti, Chelsea’nin bilet satışına onay verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yönelik İngiltere hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle gelir elde edemeyen Chelsea Kulübü'ne, müjdeli haber geldi.

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston tarafından yapılan açıklamada, Chelsea yönetimiyle devam eden görüşmelerin ardından alınan kararla, İngiliz kulübüne uygulanan yaptırımlarda kontrollü bir gevşeme yaşanacağı belirtildi.

Buna göre, Chelsea'nin kadın ve erkek futbol takımları, tüm turnuvalarda deplasman maçları için bilet satabilecek. Elde edilen gelir ise önce Premier Lig'in banka hesabına, sonrasında ise kulübün yönetimine teslim edilecek.

Bu kapsamda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan'da Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin erkek futbol takımının taraftarı, bu maça bilet alabilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, aralarında Abramovich'in de yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün zor bir sürece girmesine yol açmıştı. Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.